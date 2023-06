Pontedera: sindaco e assessore in visita alle scuole per il primo giorno degli esami di maturità

Un augurio ai ragazzi, "Nostro presente e nostro futuro", e un ringraziamento ai presidenti, ai membri di commissione e al personale scolastico. E' stato questo il senso della visita che, nella mattinata di mercoledì 21 giugno, il sindaco di Pontedera Matteo Franconi, in compagnia dell'assessore alle politiche educative Francesco Mori, ha compiuto nei vari istituti del Villaggio scolastico dove si stava svolgendo la prima prova scritta degli esami di maturità.

Un clima disteso e tranquillo, dove tutto è filato liscio senza intoppi. Sono stati oltre 900 i giovani che, nelle scuole cittadine pontederesi, hanno affrontato la prova stamani e che saranno chiamati domani alla seconda, diversa per indirizzi di studio e poi, di seguito, agli orali.

Il sindaco Franconi e l'assessore Mori hanno incontrato i vari presidenti di commissione, ringraziando i docenti per l'impegno messo in campo e tutto il personale per l'organizzazione. Già ieri sera Franconi si era rivolto direttamente ai giovani dalle sue pagine social: "Il mio augurio, cari ragazzi - aveva scritto Franconi - è che dopo questo esame sappiate sognare, volere e costruire un mondo migliore di quello che gli adulti vi hanno consegnato".