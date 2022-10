Vecchiano: visita del sindaco nelle classi per l'augurio di buon anno scolastico

Nei giorni scorsi il sindaco del Comune di Vecchiano Massimiliano Angori ha fatto un giro dei plessi scolastici del territorio per augurare a tutti gli studenti e le studentesse, al corpo docente e al personale delle scuole, buon anno scolastico 2022/23.

"Ho aspettato che si fosse esaurita la pausa dovuta alle elezioni nazionali, per portare il mio saluto a nome di tutta l'amministrazione e la Giunta Comunale ai ragazzi e ragazze, agli insegnanti e a tutto il personale", ha affermato Angori. "Inoltre è stata l'occasione per constatare che i servizi svolti dal nostro Comune, relativi a refezione e trasporto scolastico, già in funzione dal 27 settembre scorso, sono perfettamente in funzione".

"Da questo anno, peraltro, le tariffe di suddetti servizi, invariate nei precedenti 5 anni, sono state adeguate alla variazione Istat dal nostro Ente", spiega l'assessore alla politiche scolastiche Lorenzo Del Zoppo. "Allo stesso tempo, abbiamo innalzato la fascia di esenzione totale e ampliato la fascia di riduzione percentuale per i nuclei familiari in base alle dichiarazioni Isee, andando dunque ad intercettare le necessità delle famiglie maggiormente in difficoltà, e di fatto supportando concretamente queste ultime", conclude.