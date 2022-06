La vicepresidente della Regione in visita al Parco di San Rossore

La vicepresidente della Regione Toscana Stefania Saccardi è stata oggi, mercoledì 29 giugno, in visita al Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli dove è stata accolta dal presidente dell'Ente Lorenzo Bani. Un incontro istituzionale e cordiale che ha rappresentato l'occasione per approfondire alcune tematiche relative all'agricoltura ed al controllo degli ungulati, con un'attenzione particolare all'azienda agrozootecnica biologica del Parco, fronte di sperimentazione sull'agricoltura di qualità, grazie anche alle nuove tecnologie e a tutti gli strumenti di precisione recentemente testati. Dalle prospettive di sviluppo sostenibile alla valorizzazione della filiera di prodotti del Parco fino alla gestione della fauna selvatica e delle carni da selvaggina da utilizzare anche a fini sociali, sono stati molti gli argomenti trattati ed all'attenzione della vicepresidente.