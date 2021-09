Il Prefetto di Pisa visita Terricciola e le sue aziende vitivinicole di eccellenza

Visita istituzionale del Prefetto Giuseppe Castaldo al Comune di Terricciola. Ad accoglierlo in sala consiliare il sindaco Mirko Bini. Successivamente, accompagnato dal Sindaco,il Prefetto ha percorso il centro cittadino e si è recato presso gli Ipogei, apprezzando il patrimonio culturale che si estende sotto il centro storico della città del vino.

Sulle colline pisane Castaldo ha infine fatto visita alle aziende vitivinicole del territorio: la cantina Badia di Morrona, la Tenuta Pordenovo e l’azienda agricola Podere La Chiesa. "Ai rappresentanti delle aziende e a tutti i lavoratori manifesto il mio più vivo compiacimento - ha dichiarato - per i livelli di eccellenza raggiunti e per l’elevata qualità dei loro prodotti che contribuiscono alla crescita e allo sviluppo del territorio".

"Siamo stati onorati - ha dichiarato il sindaco Bini - di ricevere in visita il sig. Prefetto, rappresentante dello Stato sul territorio; abbiamo apprezzato la sua vicinanza in questo momento ancora così difficile sia sociale che economico. E’ stata un’occasione importante per parlare della situazione socio-economica e per affrontare temi del territorio quale i problemi della viabilità dell 439 e temi di rilevanza quale le preoccupazioni sulla Grillaia". Le tematiche affrontate nel corso dell’incontro saranno approfondite in successivi incontri presso la Prefettura.