Volterra 'sposta' i musei on line: al via visite virtuali per gli studenti

E' un momento difficile dovuto ad una pandemia che è tornata a farsi sentire con una nuova crescita dei contagi da Covid-19, ma sul colle etrusco non si arrendono: si guarda avanti con fiducia. "A Volterra la cultura non si ferma - dichiarano infatti l'assessore alle Culture Dario Danti e l'assessore all'Istruzione Viola Luti - anche in una fase difficile di emergenza sanitaria, il Comune di Volterra, in collaborazione con le cooperative Itinera e coop.Culture, propone percorsi didattici a tema on line rivolti alle scuole primarie e secondarie di primo grado per promuovere la conoscenza del patrimonio artistico e archeologico del territorio in particolare del Museo etrusco Guarnacci e della Pinacoteca. L’obiettivo - continuano gli assessori - è mantenere aperto ed attivo il rapporto tra scuola e museo con un collegamento che sebbene a distanza possa comunque contribuire ad ampliare il panorama dell’offerta educativa, mettendo in campo nuove modalità di interazione e di approfondimento culturale nell’attesa di poter nuovamente accogliere bambini e ragazzi nelle sale espositive".

Nel dettaglio un operatore didattico coordinerà l’incontro attraverso la proiezione di video e/o immagini e cercherà la partecipazione attiva dei ragazzi stimolando interventi ed approfondimenti. Al termine di ogni attività didattica a tema verranno inviate agli insegnanti le schede didattiche relative al percorso. Le attività sono progettate e gestite da personale qualificato della cooperativa Itinera con competenze in storia dell’arte e didattica.

Per informazioni e prenotazioni: contattare la segreteria didattica itinera tel.0586/894563 da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 oppure inviare una richiesta alla mail della segreteria didattica Itinera didatticavolterra@ itinera.info specificando la scuola, la classe, il n. degli alunni ed il percorso di interesse. Sarete contattati per concordare giorno ed orario dell’attività didattica a distanza. L’attività didattica è gratuita per le prime 10 classi