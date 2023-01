Visite gratuite al centro di neuroriabilitatazione Memento di Ospedaletto

Proseguono nel 2023 le visite di screening ed esami gratuiti a disposizione della cittadinanza organizzati dal Centro di neuroriabilitatazione interdisciplinare Memento, in collaborazione con Confcommercio Provincia di Pisa, Farmacia Farneti e Acustica Umbra. Il prossimo appuntamento si terrà martedì 17 gennaio presso il centro di neuroriabilitatazione Memento di Ospedaletto, dedicato alla memoria dell'assessore Gianna Gambaccini.

Una campagna organizzata ai fini di una corretta informazione e un'attenta prevenzione sui temi della salute, dove sarà possibile accedere a una serie di esami e test per la prevenzione delle malattie. Nel corso della giornata saranno offerte le seguenti attività: screening per la prevenzione di problematiche legate al decadimento cognitivo e al mantenimento della memoria, a cura dei dottori Alfonso D'Apuzzo ed Emanuele Colombini del centro di neuroriabilitazione Memento, screening posturologico a cura della dottoressa Caterina Vissicchio, screening podologico a cura del podologo Matteo Marchetti ed esame audiometrico per il controllo dell'udito a cura di Acustica Umbra.

Le visite si svolgeranno presso il Centro Memento, in via Ferraris 10 a Ospedaletto (Pisa) dalle ore 9.30 alle 17.30. Per tutti gli esami è necessaria la prenotazione al numero di cellulare 3316889241.