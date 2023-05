A Pontedera visite gratuite per la prevenzione oncologica

Anche quest’anno Fondazione Ant organizza a Pontedera giornate di prevenzione oncologica gratuita. Nello specifico il 6 maggio sarà la data di Progetto Tiroide e il 13 e 27 maggio quelle di Progetto Melanoma. In totale saranno offerte ai cittadini di Pontedera e degli altri Comuni della provincia di Pisa 72 visite specializzate completamente gratuite. Le visite si terranno negli ambulatori della Pubblica Assistenza situati in via Profeti 10 a Pontedera.

Con il Progetto Tiroide, Fondazione Ant offre visite specialistiche mediante ecografia. L’obiettivo è quello di individuare noduli alla tiroide, mediante l’esecuzione di indagine ecografica. La diagnosi precoce di nodulo tiroideo consentirà di intervenire, nel modo più adeguato e tempestivo possibile, con ulteriori indagini laboratoristiche, strumentali e bioptiche.

Con il Progetto Melanoma Ant offre visite dermatologiche con l’ausilio della dermatoscopia per la diagnosi tempestiva di lesioni sospette e/o neoplastiche. La prevenzione del melanoma e dei tumori della cute è importantissima. Infatti l’incidenza dei tumori della cute è molto alta: per il melanoma varia dai 12 ai 20 casi l’anno per 100mila abitanti.

Le prenotazioni per Progetto Tiroide sono già aperte, online, dal 28 aprile al link dedicato. Allo stesso link sarà possibile prenotarsi per Progetto Melanoma, a partire dalle ore 11 del giorno 5 maggio.

Fin dal 2004 Fondazione Ant ha scelto di affiancare al proprio prezioso servizio gratuito di assistenza medica domiciliare ai malati di tumore anche l’attività di prevenzione oncologica sempre gratuita, rivolta ai cittadini del territorio. Dal 2007 questi progetti sono approdati anche in Toscana con un numero di visite sempre in crescita, interrotte solo per un breve periodo nel primo anno di pandemia, fra il marzo e il giugno del 2020. L’attività di prevenzione è necessaria a maggior ragione in un momento come quello che viviamo oggi, in cui le difficoltà economiche e sociali spingono molti a rinunciare alla prevenzione.

"Tutto questo è possibile grazie al sostegno dei tanti partners che hanno creduto in Ant in questi anni - scrive la fondazione nella nota di presentazione - e in particolare si ringraziano Fondazione Pisa per il contributo che ha reso possibile la giornata di Progetto Tiroide a Pontedera e anche un’altra data dello stesso progetto che si terrà a Pisa nel mese di giugno e la Pubblica Assistenza che ospiterà tutte le date che si svolgeranno a Pontedera".

Per accedere alle visite è obbligatoria la prenotazione online. Si possono trovare tutte le informazioni sulle date che ogni mese Ant organizza in Toscana e su come prenotarsi, visitando la sezione 'visite di prevenzione oncologica' della pagina web ant.it/toscana.