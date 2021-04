Visite guidate virtuali con ricostruzioni 3D per scoprire la storia del Valdarno

Un viaggio virtuale attraverso antichi borghi ricostruiti in 3D. Una visita guidata alla scoperta di chiese e musei fatta direttamente dal proprio divano, o in giro con lo smartphone. La tecnologia fa compiere al Sistema Museale del Valdarno un passo avanti con il progetto 'Musei + digitali e interattivi', realizzato con il contributo della Regione Toscana nell'ambito dell'avviso 'Sistemi Museali 2020'.

L’iniziativa verrà presentata sabato 17 aprile, alle ore 10.30, in diretta streaming sulla pagina Facebook @ValdarnoMusei. Nell’occasione saranno presentati i nuovi percorsi digitali realizzati dai Musei del Valdarno di Sotto che potenziano gli strumenti web e multimediali mettendo a disposizione degli utenti nuovi modi per fruire del patrimonio storico e artistico del territorio. Il progetto è stato realizzato durante il periodo di chiusura al pubblico dei poli museali: le attività dei musei non si sono fermate, hanno infatti generato nuove soluzioni per fare cultura.

Il progetto ha previsto la realizzazione di nuovi contenuti digitali per i musei del Valdarno, oltre alla predisposizione di una guida virtuale. Per ogni membro del Sistema Museale è stato realizzato un video che sarà inserito all’interno del sito web di Valdarno Musei ma potrà essere anche fruito all’interno degli stessi spazi museali.

I comuni di Castelfranco di Sotto, Montopoli Val d’Arno e Santa Maria a Monte, hanno realizzato una video-ricostruzione 3D dei castelli in epoca medievale che illustrano le sembianze degli attuali centri storici nel loro periodo di maggiore attività. I video, che hanno tutti una durata di circa 10 minuti, con commento sonoro in italiano e inglese, sono spesso arricchiti da immagini e contributi video da drone, e hanno previsto un importante sforzo da parte degli esperti storici e dei tecnici al fine di ridisegnare la città così come doveva apparire un tempo.Questi contenuti regaleranno agli utenti un’esperienza unica: sarà come fare un viaggio a ritroso nel tempo per riscoprire le origini e lo sviluppo del Valdarno inferiore.

Il Museo Diocesano di San Miniato e il Comune di San Miniato hanno invece deciso di realizzare un video di presentazione rispettivamente sul Museo Diocesano e sulla Sala delle Sette Virtù. In questo caso sono state realizzate riprese video ad alta risoluzione degli spazi e delle opere, con commenti sonori in italiano e inglese. I video potranno così presentare le collezioni museali e gli spazi a curiosi e turisti.

Nell’ambito del progetto 'Musei + digitali e interativi' è stato inoltre realizzato un sistema di guida virtuale. L’utente, una volta entrato all’interno del museo o in uno spazio fisico” (ad esempio, a Castelfranco è stato fatto sul centro storico) semplicemente scansionando un QRcode o utilizzando un comodo tag NFC (posto vicino ad alcune opere o monumenti), verrà collegato ad una pagina specifica con testi e immagini di approfondimento. Il sistema è stato progettato per poter essere ampliato in futuro con nuovi contenuti e nuovi hotspot.

Hanno collaboratore alla realizzazione del progetto: Andrea Lippi (Digitalismi) per le ricostruzioni 3D e il montaggio video, Andrea Giuntini e Alice Dettori per il commento sonoro rispettivamente italiano e inglese, Gabriele Bochicchio per le registrazioni sonore, Silvia Leporatti per la revisione e preparazione di alcuni testi, Alessia Meneghin per le traduzioni.

