Contro i malanni di stagione arriva il 'Vitamina Day': dieta, consigli specialistici e rimedi dei contadini

Per combattere gli effetti del ritorno del gelo e del maltempo e prevenire i malanni di stagione arriva il primo 'Vitamina Day' con un appuntamento speciale al mercato coperto di Campagna Amica di via del Chiassatello (64/65) a Pisa, dove sarà possibile scoprire i rimedi naturali contadini, che non mancano di riscontri oggettivi, contro raffreddore, mal di gola, tosse e le forme influenzali tipiche del periodo che hanno già colpito centinaia di migliaia di toscani (24,70 ogni mille pazienti secondo i dati Influnet), spinte dal brusco abbassamento della temperatura.

Per tutta la mattina, al mercato degli agricoltori, sempre più punto di riferimento per molte famiglie alla ricerca di prodotti freschi, di stagione e soprattutto di qualità al prezzo giusto, sono in programma iniziative ad hoc con il tutor della salute ma anche l’esposizione delle diverse varietà di frutta e verdura di stagione, la degustazione di torte a base di agrumi e naturalmente di spremute a km zero.