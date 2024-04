Peccioli sul tetto d'Italia: è il Borgo dei borghi 2024

L'annuncio è arrivato nella tarda serata di domenica 31 marzo, come se fosse uscito dall'uovo di Pasqua. Peccioli, unico Comune toscano in lizza nel concorso 'Borgo dei borghi' organizzato dalla trasmissione Kilimangiaro, in onda su Rai3 e affiancata dalla partnership de Il Tirreno, ha trionfato di fronte a una concorrenza folta, ricca di arte e storia e densa di cultura provinciale italiana.

Il viaggio alla scoperta dei 20 borghi più pittoreschi della penisola si era aperto con le immagini di Peccioli, il 7 gennaio, nella prima puntata del 2024 della trasmissione condotta da Camila Raznovich. E circa due mesi e mezzo dopo il verdetto atteso, sognato e sperato: Peccioli è 'Borgo dei borghi' del 2024.

"Non abbiamo parole - è la prima reazione dell'amministrazione pecciolese - L'emozione ce le sta bloccando in gola. Abbiamo vinto pecciolesi e amici di Peccioli. Siamo il più bel borgo d'Italia e dobbiamo ringraziare solo voi per averci sostenuto". Anche il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo si complimenta con il Comune della Valdera: "Peccioli è un bellissimo esempio di rigenerazione, che ha saputo coniugare arte, cultura e sviluppo. Complimenti a Peccioli, al sindaco Renzo Macelloni e alla sua amministrazione comunale".

Infine la gioia del presidente della Toscana Eugenio Giani: "Grande gioia e soddisfazione per la vittoria di Peccioli come 'Borgo dei borghi'! Un riconoscimento meritato per questo luogo straordinario della nostra Toscana. Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questo successo e che continuano a valorizzare la nostra cultura e storia. Peccioli è orgoglio toscano. E’ un momento indimenticabile che celebra la bellezza e l’autenticità della nostra regione, viva Peccioli!".