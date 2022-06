La magia del Gioco del Ponte torna sui Lungarni pisani

Come nel 2019, Tramontana batte Mezzogiorno quattro a due e porta sulla sponda boreale il Palio dell’edizione 2023 s.p. del Gioco del Ponte.

La sfida tra le parti si era mantenuta in pareggio fino al quarto combattimento, ma al quinto combattimento, con Tramontana che schierava San Michele, la parte di Mezzogiorno mandava sul Ponte di Mezzo soltanto la bandiera di Sant’Antonio, decretando la vittoria a tavolino per San Michele. Poi, all’ultima sfida ai Mattaccini ci sono voluti poco più di sette minuti per avere la meglio sui Delfini e far capitolare la bandierina biancorossa e far esplodere la festa a Tramontana.

Prima il bellissimo Corteo storico, che comprende oltre 700 figuranti a piedi e a cavallo, in costume e monture che si rifanno al Cinquecento spagnolo. Per le loro preziose fattezze, alcuni elmi, targoni, armature d’epoca sono oggi conservati ed esposti in importanti musei del mondo, dal Metropolitan Museum of art di New York, all’Art Institute di Chicago, e naturalmente, il Museo di Palazzo Reale a Pisa.