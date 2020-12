Mille euro di viveri donati alla Caritas per le famiglie in difficoltà del Cep

Pisa Ovest e Magistratura dei Satiri ancora insieme per la solidarietà e la lotta al Coronavirus. A primavera già c'era stata la donazione di mascherine, adesso le due associazioni sportive si sono ancora una volta unite per aiutare il quartiere Cep: ieri, sabato 19 dicembre, è stata consegnata alla Caritas una donazione di mille euro di viveri, che saranno distribuiti alle famiglie più bisognose della zona popolare.

Per la dirigenza del Pisa Ovest erano presenti, tra gli altri, il Ds Stefano Cattani e le due ex glorie del Pisa Nevio Vinciarelli e Luca Giannini. Per quanto riguarda i Satiri era presente la squadra al completo, guidata da Mario Maffei.

"Il Pisa Ovest e la Magistratura dei Satiri in un momento difficile hanno pensato di dare una mano al quartiere Cep - ha detto Stefano Toni Magistrato dei Satiri - quando possiamo cerchiamo di realizzare cose importanti cercando di fare il possibile per aiutare la gente del nostro quartiere". "Grazie alla Magistratura dei Satiri, che porta avanti da sempre iniziative solidali. La realtà del Gioco del Ponte è da sempre impegnata al fianco dei più deboli. Speriamo che questa donazione sia di buon auspicio per un 2021 che permetta di riprendere l’attività di tutto il movimento", ha commentato Matteo Baldassari, Generale di Tramontana.

"Ringrazio a nome della Parrocchia di San Ranieri e di Don Bullo il Pisa Ovest e la Magistratura dei Satiri per questo gesto di solidarietà rivolta al nostro quartiere - ha detto Gianluca Ambrosini della Cooperativa Il Simbolo - molte famiglie quest’anno affronteranno il Natale in difficoltà e questo è un piccolo aiuto di cui la nostra gente potrà beneficiare". Alla fine della consegna dei viveri alla Caritas, rispettando le normative legate all’emergenza epidemiologica, c'è stata la foto di rito e lo scambio di auguri, per un Natale un po' più sereno.

