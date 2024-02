Vodafone down, problemi alla rete internet

Problemi alla rete Vodafone. Sono migliaia gli utenti che segnalano sul web di avere difficoltà a connettersi alla rete mobile dell'operatore. Lo rivela il report in tempo reale del sito downdetector.it. Il 14% degli utenti lamenta di non avere 'nessun segnale', il 10% un 'totale blackout' e il 76% problemi con la connessione dati da smartphone. Elevato il numero di segnalazioni anche per l'operatore 'Ho' (sempre gestito da Vodafone).

Vodafone down, problemi alla rete: il post dell'operatore

Rispondendo a un'utente sul social X, Vodafone ha fatto sapere che il problema è noto all'azienda e "i tecnici sono già al lavoro per ripristinare il servizio. Secondo l'operatore dunque "la situazione è in via di risoluzione". I tempi tuttavia non sono chiari.