Air France torna a Pisa, dal 'Galilei' si vola verso lo 'Charles De Gaulle' di Parigi

"La situazione epidemiologica in Europa e il proseguire spedito in tutto il Vecchio Continente del piano vaccinale ci fa ben sperare in una certa vivacità del settore turistico durante la stagione estiva, quanto meno sul medio raggio. Siamo estremamente felici di inaugurare questo nuovo collegamento tra Pisa e Parigi grazie al quale i passeggeri in partenza da un importante bacino d’utenza come quello di Pisa potranno connettersi al network globale di Air France e i turisti raggiungere più facilmente una delle regioni più belle del mondo e la sua splendida costa" dichiara Stefan Vanovermeir, DG Air France-KLM East Mediterranean.

Per Toscana Aeroporti "l’avvio di nuovi collegamenti in questo periodo rappresenta una grande e concreta speranza per il vicino rilancio del settore aereo, particolarmente importante per il nostro territorio. Siamo quindi estremamente felici di questa nuova partenza e orgogliosi di continuare a collaborare con Air France, una delle compagnie più prestigiose del mondo".

Il nuovo collegamento sarà attivo dal 5 luglio al 29 agosto 2021, e sarà operato il martedì, giovedì e la domenica in Airbus A318 con una capacità di 131 posti. Gli orari dei voli saranno i seguenti:

- Pisa - Parigi CDG partenza ore 18, arrivo ore 19.50;

- Parigi CDG - Pisa partenza ore 15.25, arrivo ore 17.15.