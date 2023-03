Aeroporto Galilei, via alla stagione estiva di easyJet: voli per Berlino e Amsterdam

Con il decollo del volo delle 16.55 diretto a Londra Luton, ieri 26 marzo è ufficialmente iniziata la stagione estiva 2023 di easyJet dall’Aeroporto Internazionale di Pisa, scalo strategico per la compagnia aerea low cost britannica. Ad affiancare la rotta verso lo scalo londinese, operativa con fino a 6 voli a settimana ad eccezione del sabato, e a completare l’offerta del vettore già operativa su base annua verso gli scali di Londra Gatwick, Parigi Orly, Manchester e Bristol, riprenderanno dal 1° aprile anche due collegamenti estivi che confermano l’impegno di easyJet per lo sviluppo del turismo internazionale da e verso la Toscana: le destinazioni saranno Berlino Brandeburgo e Amsterdam, entrambe raggiungibili con tre voli a settimana, ogni martedì, giovedì e sabato.

Esattamente 18 anni dopo il primo volo su Pisa operato dalla compagnia nel 2005, easyJet continua a rafforzare la propria presenza, dove per questa estate ha messo a disposizione 510mila posti - in crescita di circa il 30% rispetto al 2022 - su ben 7 rotte internazionali verso quattro Paesi europei, tra cui si annoverano quelle operate su base annua per Bristol, Manchester, Parigi Orly e Londra Gatwick.

Lorenzo Lagorio, Country Manager di easyJet Italia, ha commentato: "Fin dal primo volo operato nel marzo del 2005, l’Aeroporto Internazionale di Pisa ha rappresentato uno scalo di estrema importanza e centralità per la nostra compagnia in Italia ed è per questo che anno dopo anno abbiamo continuato a confermare il nostro impegno sul territorio, migliorando la nostra offerta per chi desidera raggiungere la Toscana dal resto dell’Europa e viceversa. Quest’anno proseguiremo su questa strada con un’offerta estiva che include ben 7 rotte internazionali in quattro Paesi europei con un’offerta complessiva in aumento di circa il 30% rispetto allo scorso anno".

Toscana Aeroporti in una nota scrive: "E' sempre motivo di grande soddisfazione essere testimoni della crescita e del consolidamento negli anni di un rapporto duraturo di collaborazione, così come lo è con easyJet. Confermare e incrementare i voli da e per l’Europa, non solo è sinonimo di una riconquistata fiducia nei confronti del settore, ma anche della dimostrazione che lo scalo di Pisa rivesta un ruolo fondamentale per la Toscana e i suoi viaggiatori come punto di riferimento per i collegamenti low cost coni principali scali europei".