Vola e cade con il kitesurf a Calambrone: grave un 52enne

Incidente questa mattina, 21 febbraio, sul litorale pisano, per un appassionato di kitesurf. Intorno alle ore 11.30 l'uomo è stato soccorso dai volontari della Pubblica Assistenza del Litorale Pisano e da quelli della Svs con il medico del 118, a seguito di una caduta da diversi metri. Il paziente è un 52enne originario di Cervia: si stava allenando all'altezza del bagno 'La Siesta' al Calambrone quando, presumibilmente a causa di una forte raffica di vento, ha perso il controllo del kite finendo il volo tra la vegetazione. I primi soccorsi sono stati presentati da alcuni presenti in spiaggia. Come riferisce LivornoToday l'uomo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Livorno con riscontrato un politrauma, la frattura dell'anca e quella del costato sinistro.