Aeroporto: operativo il collegamento Pisa-Amsterdam con easyJet

E' decollato oggi, 3 maggio, alle 9.55, il primo volo easyJet da Pisa ad Amsterdam, la nuova rotta estiva con cui la compagnia aerea arricchisce ulteriormente la sua offerta da e verso l'aeroporto toscano.

Con il nuovo volo verso la capitale olandese, disponibile con 3 frequenze settimanali, il martedì, il giovedì e il sabato, salgono a 7 le destinazioni raggiungibili dai passeggeri in partenza da Pisa. L'operativo verso Amsterdam si aggiunge ai nuovi collegamenti già annunciati per la prossima stagione estiva, grazie ai quali dall'aeroporto di Pisa sarà possibile partire alla scoperta di alcune tra le più affascinanti destinazioni europee: Londra (verso entrambi gli scali di Gatwick e Luton), Parigi Orly, Berlino, Manchester e Bristol.

A 17 anni dal primo volo Parigi-Pisa, decollato il 30 marzo del 2005, circa 7,5 milioni di passeggeri hanno viaggiato con easyJet transitando dallo scalo toscano e oggi la compagnia - con 450 mila posti offerti e una crescita del 534% rispetto all’estate 2021 - conferma il proprio impegno nella città toscana, posizionandosi come il secondo vettore aereo dell'aeroporto San Giusto nella prossima stagione estiva.

Lorenzo Lagorio, Country Manager easyJet Italia, ha commentato: "Siamo felici di confermare il nostro impegno per Pisa e la Toscana, dove contiamo di trasportare numerosi turisti olandesi quest’estate. Allo stesso tempo, il nuovo collegamento amplia ulteriormente l’offerta estiva a disposizione di chi vive nella zona che, da adesso in poi, includerà una delle capitali più belle d’Europa, raggiungibile grazie al volo diretto di easyJet".

Per Marco Carrai, Presidente di Toscana Aeroporti, "con il nuovo volo inaugurato oggi per Amsterdam si amplia il network dei collegamenti che Toscana Aeroporti mette a disposizione della nostra Regione e si consolida la fruttuosa collaborazione con un partner storico come easyJet. Con enorme soddisfazione e con grande fiducia per il futuro, quindi, offriamo da oggi una nuova possibilità di unire Pisa e la Toscana a una delle città più importanti d’Europa e del mondo".