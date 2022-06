Da Pisa si vola negli Emirati Arabi con il nuovo collegamento con Dubai

Inaugurato da Flydubai il primo volo su Pisa, diventando così la prima compagnia aerea emiratina a collegare la Toscana con Dubai. Il volo opererà tre volte a settimana dall’aeroporto internazionale di Dubai al 'Galilei'. Il volo opererà in codeshare con Emirates, offrendo così la possibilità di accedere alle numerose connessioni intercontinentali che offre l’hub di Dubai con il resto del mondo.



Il volo inaugurale è atterrato all’aeroporto di Pisa poco dopo le 12:00 ed è stato accolto da una folta rappresentanza delle autorità locali e nazionali: dal presidente di Toscana Aeroporti Marco Carrai, dal suo ad Roberto Naldi, dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, dal senatore Massimo Mallegni, dal sindaco di Pisa Michele Conti, dal presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, dall’assessore regionale Alessandra Nardini, dal consigliere della Provincia di Pisa Cristina Bibolotti e da una rappresentanza della Magistratura San Marco. Presenti, in rappresentanza della compagnia aerea, l’amministratore delegato Ghaith Al Ghaith, il top management della compagnia, e una rappresentanza della stampa emiratina.



Intervenendo alla conferenza stampa di presentazione del nuovo collegamento, Ghait Al Ghait, amministratore delegato della compagnia, ha dichiarato: “Siamo molto orgogliosi di inaugurare la nostra terza destinazione italiana per questa stagione estiva. Il nostro modello di business e la sempre più numerosa flotta ci hanno consentito di offrire ai nostri clienti una gamma sempre più vasta di possibili collegamenti. Ci aspettiamo che Pisa diventi in fretta una destinazione molto popolare per il turismo emiratino, da sempre affascinato dalle bellezze della Toscana. La scelta di Pisa come destinazione risponde alla nostra scelta strategica di operare rotte non ancora attive, consentendo a questi territori un collegamento diretto con Dubai. Non vediamo l’ora di ospitare i nostri nuovi passeggeri a bordo dei nostri aeromobili”.



“Oggi inauguriamo il collegamento tra Pisa e Dubai e l’inizio della collaborazione con la compagnia aerea Flydubai - ha sottolineato il presidente di Toscana Aeroporti, Marco Carrai - siamo davanti a un’occasione unica per lo sviluppo futuro della nostra Regione. Siamo orgogliosi, come Toscana Aeroporti, di contribuire ad accrescere le opportunità turistiche ed economiche del nostro territorio e di rendere, attraverso la ripartenza e il potenziamento dei suoi aeroporti, la Toscana più forte”.



I collegamenti tra Dubai (DXB, Terminal 3) e Pisa (PSA) saranno operati tre volte a settimana nei giorni di mercoledì, venerdì e domenica.