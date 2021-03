Aeroporto 'Galilei': dal 1° giugno con Wizz Air si vola a Catania, Palermo e Brindisi

Wizz Air amplia l’offerta da Pisa a partire dal 1° giugno. La compagnia aerea low cost collegherà infatti l’aeroporto di Pisa con 3 nuove destinazioni: Palermo, Catania e Brindisi.

Nel dettaglio, Wizz Air collegherà Pisa con Brindisi con 4 frequenze settimanali (dal 2 giugno tutti i lun-mer-ven-dom), Catania con 5 (dal 2 giugno tutti i lun-mer-gio-ven-dom) e Palermo con frequenza giornaliera, dal 1° giugno.

Wizz Air amplia così il suo network, aggiungendo alle destinazioni già servite dallo scalo di Pisa (Bucarest OTP e Tirana) le tre destinazioni nazionali, scommettendo sulle potenzialità del 'Galilei' e della Toscana.

"In un periodo particolarmente complesso del settore aeroportuale, l’annuncio di Wizz Air rappresenta una straordinaria iniezione di fiducia per iniziare a guardare con maggiore ottimismo alla seconda parte dell’anno - sottolineano da Toscana Aeroporti - essere inclusi nei piani di sviluppo di questa compagnia aerea, che sta dimostrando un incredibile dinamismo nel settore, testimonia ancora una volta sia l’appeal della Toscana sia il riconoscimento del grande lavoro svolto in questi mesi da Toscana Aeroporti per garantire le migliori condizioni di sicurezza e continuare a programmare la ripresa attraverso un costante dialogo con i vettori”.

“Sono lieto che Wizz Air aggiunga 3 nuove rotte alle sue operazioni a Pisa. L'annuncio di oggi è alla base del nostro impegno a sviluppare la nostra presenza in Italia e ad offrire opportunità di viaggio più convenienti, pur mantenendo i più elevati standard di protocolli di salute e sicurezza - afferma Andras Rado, senior corporate communications manager di Wizz Air Hungary - i nostri velivoli all'avanguardia e le nostre misure protettive avanzate garantiranno le migliori condizioni igieniche possibili per i viaggiatori. Wizz Air gestisce la flotta più giovane ed economicamente più efficiente con il più basso impatto ambientale in Europa. L'espansione di Wizz Air non solo offrirà opportunità di viaggio più convenienti, ma contribuirà anche alla ripresa delle economie locali e in particolare alla ripresa dell'industria del turismo a Pisa e dintorni, così come in tutta Italia".