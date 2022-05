Volontari del Parco: sabato la prima iniziativa conoscitiva e di formazione

Oltre 100 persone hanno aderito all’iniziativa dei volontari del Parco inviando la richiesta agli uffici del Parco. "Voglio ringraziarvi per la grande adesione, il Parco è vivo e importante solo se insieme all'istituzione ci sono cittadini che lo amano e lo curano, e la presenza di persone come voi che sono disposte a dedicare parte del proprio tempo libero per l'ambiente è preziosissima", così il Presidente del Parco Lorenzo Bani nella mail con la quale la settimana scorsa ha invitato coloro che hanno fatto domanda al seminario di formazione, un primo incontro conoscitivo che si terrà sabato 21 maggio alle 15.30 in Sala Gronchi a Cascine Vecchie a San Rossore. Hanno già confermato la presenza 70 persone.

I volontari potranno contribuire attivamente e concretamente alla cura della natura. Educazione ambientale, promozione dei valori del Parco, informazioni ai visitatori, pulizie e azioni di cura del territorio, rilevazione di eventuali criticità e segnalazione ai Guardiaparco, supporto in caso di eventi culturali. Un'attività che non sostituirà quella del personale dell'Ente, ma sarà aggiuntiva e interesserà le persone che vogliono contribuire a preservare la natura. Un'esperienza che, per coloro che credono nel rispetto e nella tutela dell'ambiente, sarà motivo di incontro, di conoscenza e di crescita personale. Sarà istituito un Registro dei Volontari, anche al fine di garantire le coperture assicurative.