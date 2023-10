Proseguono le giornate dedicate alla pulizia del territorio nel comune di San Giuliano Terme. La scorsa domenica (15 ottobre), cittadini volontari muniti di guanti e pinze telescopiche hanno ripulito una grossa porzione della frazione di Metato. Un gesto d'amore verso il territorio e soprattutto di civismo e rispetto dell'ambiente che si rinnova tramite apposite giornate internazionali e nazionali per la pulizia (come per la raccolta delle plastiche disperse) o azioni locali.

Per l'amministrazione comunale era presente l'assessore all'ambiente Filippo Pancrazzi, anch'egli parte attiva dei lavori, che nell'occasione ha voluto ringraziare "tutte le persone che hanno partecipato e in particolare il gruppo donne dello Spi-Cgil 'Ripartiamo insieme', il gruppo Facebook 'Il lungomonte c'è' e Tecnomat Pisa che ha donato il materiale".

"Colgo inoltre questa opportunità - prosegue Pancrazzi - per lanciare un appello a tutte le persone interessate a dare un contributo per migliorare la qualità dell'ambiente nel territorio in cui viviamo e contrastare l'abbandono di rifiuti. Nel nostro Comune sono nati alcuni gruppi di volontari impegnati a tenere pulite le nostre frazioni e dico ai cittadini: unitevi a questi gruppi o costituitene di nuovi. L'amministrazione comunale, che sta incentivando la popolazione a farsi parte attiva nella tutela del territorio, sarà sempre al fianco di chi vuole dare un contributo con gruppi di persone ed è pronta a collaborare. Infine, lancio un appello alla prevenzione, tramite comportamenti corretti, che è il migliore mezzo per evitare di inquinare".