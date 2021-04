Volterra, 'Luminaria Pro Ospedale': "Pronti a nuove forme di protesta"

Sabato notte 24 aprile si è svolta la manifestazione 'Luminaria Pro Ospedale', organizzata dal Comitato Pro Ospedale Volterra - Val di Cecina, per proseguire la mobilitazione di protesta contro la chiusura del servizio cardiologico h24 e, più in generale, contro la progressiva riduzione dei servizi sanitari presso il l'ospedale e quindi nell’intera area di Volterra e della Val di Cecina. La mattina, contestualmente alla raccolta firme per la causa nelle piazze principali di Volterra, Saline di Volterra e Villamagna, sono stati distribuiti centinaia di lumini rossi e adesivi del Comitato con lo slogan 'Abbiamo a cuore il nostro ospedale'.

Oltre ai Comuni di Volterra, Castelnuovo Val di Cecina e Pomarance, che hanno illuminato di rosso i rispettivi palazzi municipali, hanno aderito alla luminaria la Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra, la Cassa di Risparmio di Volterra, Avis Intercomunale AVC Volterra, Pro Loco Saline di Volterra e Associazione Pro Volterra. Grande l'adesione anche sui social, in particolare su Facebook, dove nella sera e nella notte di sabato 24 sono stati pubblicati e condivisi numerosi post di singoli cittadini, con le foto dei lumini accesi in segno di protesta, con slogan a sostegno del nostro ospedale. Tanti anche i commercianti del centro storico che hanno aderito esponendo l’adesivo a cuore del Comitato alle loro vetrine.

"Una partecipazione - scrive in una nota il Comitato Pro Ospedale Volterra - Val di Cecina - che conferma quanto certe politiche di impoverimento dei servizi sanitari locali e la conseguente negazione dei diritti fondamentali del singolo e della collettività, quale quello alle cure sanitarie, siano ormai sotto gli occhi di tutti e da tutti giustamente contestate. Una sensibilizzazione che ci incoraggia e ci motiva ancor più nel nostro intento, ovvero quello di ottenere il ripristino dei servizi essenziali che ci sono stati sottratti. Il Comitato è infatti pronto a mettere in campo altre forme di protesta collettiva, che verranno a breve comunicate e divulgate, per continuare a chiedere e pretendere ciò che ci spetta di diritto".