Premiazioni: Volterra tra i vincitori di 'Wiki Loves Monuments Toscana 2020'

Successo di Volterra al 'Wiki Loves Monuments' (WLM), il più grande concorso fotografico internazionale che ogni anno i volontari wikimediani organizzano in tutto il mondo. "Con grande piacere - dichiara Viola Luti, assessore al Turismo del Comune di Volterra - sabato 30 ottobre parteciperò alla premiazione per la classificazione di Volterra al terzo posto del prestigioso WLM. Questo importante riconoscimento ci conferma la sempre crescente attenzione che la nostra città riceve a livello nazionale. Il concorso, infatti, che ha l’obiettivo di raccogliere scatti di monumenti e siti per documentare e valorizzare l’immenso patrimonio storico, culturale, architettonico e paesaggistico del territorio con il supporto di privati e amministrazioni, rappresenta un ulteriore tassello che contribuisce ad aumentare la visibilità di Volterra e a promuovere le sue eccellenze. Un grazie particolare - conclude Luti - all’organizzatore regionale Alessandro Marchetti per la sua professionalità e disponibilità".

Giunti alla decima edizione in Italia, promossa da Wikimedia Italia, la premiazione è a più livelli: regionale, nazionale e internazionale, con grande visibilità per i vincitori (autori degli scatti e beni culturali ritratti). Anche quest’anno il concorso locale dedicato alla Toscana è tornato, grazie anche all’impegno della comunità di wikimediani in regione. La Toscana è stata protagonista dal 2018, e da allora è sempre stata sul podio a livello nazionale per partecipazione. La copertura è aumentata nel corso degli anni fino a raggiungere gli oltre 100 comuni aderenti con dozzine di beni privati e ecclesiastici.

L’organizzatore regionale principale è Alessandro Marchetti, con la coordinatrice Susanna Giaccai. Il 29 e 30 ottobre a Montespertoli si terrà la mostra delle vincitrici dell’edizione 2020, organizzata da Fabio Mochi e dal Circolo Fotografico Fermoimmagine di Montespertoli. Alla premiazione, che si terrà sabato 30 ottobre presso l’Auditorium della Biblioteca Comunale alle ore 18, alla presenza delle autorità, saranno annunciati i vincitori dell’edizione 2021.