Volterra: prorogata la riduzione delle tariffe del trasporto scolastico e delle rette dei servizi educativi per i giorni di chiusura legati al Covid

L’Amministrazione comunale ha deliberato la proroga, fino al termine dello stato di emergenza sanitaria epidemiologica da covid-19, della riduzione temporanea delle tariffe del trasporto scolastico delle scuole d’infanzia, primaria e secondaria di primo grado e delle rette del nido La Mongolfiera e dello Spazio Gioco Educativo GiocaMondo per i servizi non usufruiti a seguito di disposizioni nazionali, regionali o comunali di chiusura di un plesso scolastico o di un’intera classe.

“Abbiamo deciso – dichiara Viola Luti, assessora all’Istruzione del Comune di Volterra – di prorogare fino al 31 marzo 2022 il provvedimento straordinario che prevede la riduzione delle tariffe relative al trasporto scolastico e a quelle dei servizi educativi comunali nei periodi in cui i servizi non sono stati utilizzati a causa della sospensione delle attività scolastiche in presenza per disposizioni collettive. Queste misure – conclude Luti - confermano il nostro impegno a sostenere le famiglie della nostra città e, insieme ai provvedimenti attuati a partire dal marzo 2020, rappresentano un aiuto concreto a favore di chi usufruisce dei servizi scolastici”.