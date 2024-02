Volterra protagonista in un progetto nazionale sull'Equiturismo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Turismo e Cavalli, una opportunità di sviluppo economico da non perdere 'Road show' dal 26 febbraio al primo marzo 2024 (Verona, 28 feb. 24) Il mondo del cavallo rappresenta una concreta risorsa valoriale ed economica per tutta l’Italia, per la Toscana in quanto territorio storicamente e culturalmente vocato, e per Pisa, in particolare, con il suo ippodromo, gli allevamenti, le strutture agrituristiche e tutto l’indotto economico non solo della Toscana. . Una concreta risorsa valoriale ed economica che, però, non è neppure lontanamente conosciuta, espressa e valorizzata nella sua potenzialità. Il settore, pur sostenuto da una forte domanda, soprattutto straniera, manca di visione di filiera e, salvo rarissimi casi, di offerta professionale. L’attuale contesto storico vede nel turismo esperienziale sostenibile, come quello a cavallo, un potente driver di sviluppo economico dei territori e delle comunità rurali. Si pensi alla sua valenza sociale, culturale, di valorizzazione delle tradizioni e delle bellezze paesaggistiche non battute dai classici flussi turistici. Si tratta, oltretutto, di un turismo destagionalizzato che consentirebbe ai territori di avere buoni introiti anche in periodi dell'anno non votati al turismo di massa, contribuendo a evitare lo spopolamento dei borghi e creando posti di lavoro stabili. Le nuove iniziative imprenditoriali pensate per il comparto dell’equiturismo e della mobilità sostenibile si inseriscono nel solco di un settore il cui giro di affari in Europa valgono oltre i 10 miliardi di euro. La sua conoscenza porta contenuti professionali e costruttivi, sviluppa opportunità, divulga competenze e forma nuove generazioni di operatori professionali. In altre parole, crea valore per tutti gli operatori di settore. In ragione di quanto sopra la Camera di Commercio Toscana Nord Ovest in collaborazione con l’Ambito Terre di Pisa e la Rete di Imprese Final Furlong hanno ritenuto opportuno organizzare un calendario di incontri di conoscenza e approfondimento con le imprese del territorio sui temi in questione. L’ultimo appuntamento a ingresso libero, si terrà Venerdi 1 Marzo dalle 10 alle 13 presso la Sala Melani Casa Torre Toscano - Volterra https://volterratur.it/poi/torre-toscano/. Per Final Furlong (www.finalfurlong.it) Doady Giugliano – 339 8987427