Volterra: "Scuole pronte a ripartire con garantiti tutti i servizi"

Mercoledì 15 settembre le scuole di Volterra ripartiranno con tutti i servizi attivi. "Durante questi mesi - dichiara Viola Luti, assessore all’Istruzione del Comune di Volterra - abbiamo lavorato, tramite i nostri uffici e in collaborazione con le istituzioni preposte, per permettere il rientro a scuola in sicurezza. Mercoledì, infatti, le scuole riapriranno con tutti gli spazi necessari per garantire la frequenza in presenza e con tutti i servizi attivi. Sulla base delle Linee guida, sono stati programmati i tragitti che permetteranno a tutti coloro che hanno presentato la domanda nei termini richiesti di usufruire del trasporto e, per quanto riguarda la mensa, grazie al lavoro portato avanti con la Cirfood, con la scuola e con i servizi Asl abbiamo definito le modalità".

"Le tariffe delle mensa e dei trasporti non subiranno aumenti - prosegue - nonostante i costi aggiuntivi a carico dell’amministrazione. Questo risultato è stato raggiunto grazie alla collaborazione costante e al lavoro attento e scrupoloso di tutte le istituzioni preposte che ringrazio per la loro professionalità e competenza. I nostri uffici, infatti, assieme alla Regione Toscana, la Provincia di Pisa, la Prefettura, la Polizia Municipale, le Dirigenti scolastiche, i responsabili del trasporto pubblico locale, l’Azienda USL Toscana Nord Ovest - Dipartimento di Prevenzione Unità Funzionale Igiene Pubblica e Nutrizione, il Comitato Tecnico Scientifico e le associazioni di volontariato hanno lavorato quotidianamente per permettere, secondo le disposizioni del Ministero e della Regione, il ritorno alla didattica in presenza".