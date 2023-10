C’è ancora tempo questo fine settimana per votare il bozzetto dell’opera d’arte che andrà ad abbellire la rotatoria posta tra via Montale, via Togliatti, via Gramsci e la strada che porta a Forcoli. 'Rotondarte 20.22' ha visto un interesse internazionale, oltre trenta artisti provenienti dall’Italia e dall’estero hanno proposto opere artistiche sul tema prescelto dall’amministrazione comunale 'Innovazione e ambiente', per valorizzare un punto strategico a livello territoriale.

Un avviso promosso dal Comune e rivolto ad artisti, finalizzato appunto all’allestimento di un’opera d’arte sulla rotatoria inaugurata due anni fa, porta di accesso a Capannoli per chi proviene dalla SGC FI-PI-LI e quindi dalla Strada Provinciale della Fila. Uno spazio riqualificato con la realizzazione della nuova rotatoria e reso più sicuro per la viabilità pedonale e carrabile.

Dopo aver selezionato i dieci artisti finalisti, gli stessi sono stati invitati dal Comune ad un cantiere d'arte sul territorio per la definizione dell'opera e per la realizzazione del bozzetto; un fine settimana insieme alla commissione esaminatrice ed ai tecnici comunali in modo da meglio contestualizzare e migliorare l'idea creativa presentata; il cantiere prevedeva momenti di ricerca personale, analisi dei materiali prescelti per l’opera inseriti nel contesto, visita della rotatoria, nozioni urbanistiche e stradali per la realizzazione dell’opera.

Gli artisti hanno così finalizzato l'idea progettuale dandole forma e realizzando i bozzetti delle opere che sono stati votati dai cittadini a partire dal 29 luglio, giorno di apertura della mostra, in concomitanza alla presentazione del recupero degli affreschi di Villa Baciocchi Il progetto che avrà ricevuto maggiori voti sarà quello che verrà realizzato e installato al centro della rotatoria. La mostra dei bozzetti è visitabile da giovedì a domenica, durante l’apertura dei Musei di Villa Baciocchi, dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 18.30.