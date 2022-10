Casciana Terme: per 'A' Vucciria' più di 6mila persone

Le bontà e i sapori della cucina siciliana, allestimenti scenografici e le performance dell'attore Tony Sperandeo: una formula vincente che fa registrare il pieno di pubblico a Casciana Terme nell'ultimo fine settimana con 'A' Vucciria', la Festa siciliana organizzata da Confcommercio Provincia di Pisa e A'Vucciria Sicilia Street Food, con il patrocinio del Comune di Casciana Terme Lari e la collaborazione della Pro Loco Casciana Terme e CollEventi.

"Una manifestazione nuova e originale che ha riscosso grande interesse sul territorio", afferma il presidente di Confcommercio Pisa Area Vasta Alessandro Simonelli. "In tutto sono più di 6mila i visitatori arrivati nel weekend, con il record di pubblico nella giornata di sabato. Una bellissima iniziativa che ha permesso di vivere una tre giorni all'insegna del gusto e del folklore, mostrando Casciana Terme in una veste inedita, grazie ai gustosi piatti tipici della cucina siciliana e le performance di intrattenimento del mitico attore Tony Sperandeo".

"Street food di alta qualità, attività commerciali ed operatori entusiasti: A' Vucciria è stata un vero successo per tutti", le parole del responsabile territoriale Confcommercio Provincia di Pisa Luca Favilli. "Anche negozi e locali hanno beneficiato di questa straordinaria opportunità che ha permesso di far conoscere e apprezzare ulteriormente un borgo come Casciana Terme dalle notevoli potenzialità di sviluppo commerciale e turistico".

"Vedere un paese pieno di persone anche nei fine settimana di autunno è davvero una grande soddisfazione", il commento del presidente della Pro Loco di Casciana Terme, Lorenzo Rocchi. "Grazie a Confcommercio e al Comune Casciana Terme ha ospitato un evento di assoluta qualità, questa è la strada da seguire per valorizzare il nostro territorio".