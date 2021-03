'Wedding Award 2021': vincono due storiche imprese di San Miniato

Villa Sonnino e Le Spose di Mori, due storiche imprese di San Miniato, si aggiudicano il premio Wedding Award 2021, il prestigioso riconoscimento conferito dal portale 'matrimonio.com' in base ai punteggi attribuiti dalle coppie che hanno lasciato le loro recensioni sul sito web.

"Siamo davvero felici per questo risultato" commentano soddisfatti il direttore di Villa Sonnino Cesare Andrisano e Giovanni Mori, titolare dell'atelier Le Spose di Mori. "Soprattutto perché arriva in un momento particolarmente delicato per il settore. In questa edizione, in via del tutto eccezionale, il riconoscimento è stato basato su punteggi del 2019 e del 2020, dove le recensioni hanno tenuto conto sia delle nozze organizzate con le norme anti-Covid che della gestione degli eventi rinviati".

A Villa Sonnino e Le Spose di Mori arrivano i complimenti del direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli: "Un traguardo che premia il lavoro e la professionalità di due aziende d'eccellenza di San Miniato, che hanno dimostrato grandi capacità anche in questo momento così drammatico che attraversiamo ormai da più di un anno. Il settore del wedding è indiscutibilmente tra i più colpiti, e nell'ultimo anno ha subito perdite di fatturato dall'80 fino al 100% rispetto al 2019. In un contesto dove le occasioni di lavoro sono praticamente quasi azzerate, Villa Sonnino e Le Spose di Mori hanno tenuto alte le loro bandiere e quella di San Miniato, forti dell'ottimo lavoro svolto negli anni passati e della capacità di gestione in un momento così complicato. Sono proprio realtà di questo spessore a conferire valore e prestigio al nostro territorio. Il premio acquista ulteriore valore proprio perché attribuito sulla base dell'esperienza e delle recensioni dei clienti".