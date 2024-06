'Where is the tower?', partita la campagna di comunicazione internazionale per un turismo sostenibile a Pisa

“È un colpo al cuore sentir affermare che Pisa può essere una tappa turistica a cui dedicare massimo due ore di visita. Non basterebbero nemmeno ad apprezzare la complessità architettonica della sola Torre, che non è la sola attrazione che la città offre ai visitatori”. Parola dell’assessore al Turismo del Comune di Pisa Paolo Pesciatini, che nella mattina di venerdì 14 giugno ha presentato in conferenza stampa una soluzione messa in campo dall’amministrazione comunale con l’obiettivo di aumentare i giorni di permanenza dei turisti in città ed evitare i fenomeni di ‘overtourism’ e di ‘turismo mordi e fuggi’, promuovendo un’esperienza più lenta e consapevole capace di far conoscere realmente la città, dal centro storico al litorale passando per il Parco di San Rossore, durante tutto l’arco dell’anno.

"Il turismo è un settore fondamentale e trainante per la nostra economia - ha affermato l'assessore Pesciatini - ma è un’industria che richiede una visione prospettica, per questo motivo nonostante gli importanti risultati raggiunti degli oltre 2 milioni di presenze non dobbiamo abbassare la guardia al fine di aumentare anche la permanenza dei nostri ospiti, attualmente attestata intorno a una media di 2,4 giorni, puntando altresì al prolungamento della stagione turistica grazie a tutto il nostro sistema di accoglienza. Da qui tutti gli interventi messi in atto e contenuti nel piano di sviluppo turistico, che trovano la realizzazione, dopo i tavoli di partecipazione, grazie ad un finanziamento ottenuto, che ci consentirà di valorizzare la proposta turistica complessiva della nostra destinazione".

Questa valorizzazione passa anche attraverso un'ambiziosa campagna di comunicazione, già in corso, curata operativamente dall’agenzia massese Danae Project con uno staff di nove professionisti che produrrà materiale audiovisivo da diffondere anche oltre i confini nazionali in due diverse campagne pubblicitarie. Il pubblico di Francia, Germania, Olanda, Spagna e Regno Unito sarà infatti raggiunto dalla campagna 'Where is the tower?' nelle rispettive lingue, mentre la campagna italiana si intitola 'Una città da…'. Due idee differenti accomunate da cinque macro aree (arte, mare, natura, tradizione e scienza) e dalla valorizzazione di tutti i luoghi che rappresentano al meglio Pisa e la sua offerta turistica.

A dare i dettagli della strategia operativa della campagna è stato il dottor Daniele Rocca, socio e fondatore della Danae Project, l'agenzia di comunicazione a cui è affidato il progetto: "Abbiamo pensato a due titoli diversi sulla base delle peculiarità dei pubblici da raggiungere: soprattutto per quanto riguarda l'estero, infatti, è necessario distogliere le persone dall'idea che a Pisa l'unica attrazione sia la sua torre pendente. Perciò la domanda che poniamo è un gioco per il potenziale turista, una sfida a scovare tutto quello che la città ha da offrire. La Torre diventa il cosiddetto elefante nella stanza, non comparendo direttamente nel materiale promozionale ma venendo evocata dalla maschera grafica che abbiamo progettato. Questo vale anche per la campagna italiana, dove la narrazione ruota attorno alla trasformazione di un'impressione visiva fino al bel ricordo dell'esperienza che un turista italiano in visita a Pisa porterà nella memoria".

I numeri della campagna promozionale

Il costo complessivo del progetto, che si estenderà per i prossimi 18 mesi con termine a fine 2025, è di 157.380 euro (146.400 euro del Ministero del Turismo e 10.980 euro del Comune di Pisa), di cui circa un terzo saranno investiti su canali media, con prevalenza sulle principali piattaforme Social (Facebook e Instagram).

Per la campagna sarà sviluppato infatti un piano media che prevede uscite pubblicitarie su organi di informazione, regionale e nazionale e una pianificazione media pubbliredazionali web incentrati su proposte che motivino il visitatore ad approfondire la conoscenza della città e a prolungare il soggiorno.

Le campagne Social (Facebook e Instagram) narreranno la città con le sue peculiarità, evidenziando la ricca offerta turistica, sottolineando la varietà e specificità dei servizi, prodotti ed esperienze presenti (arte, storia, cultura, tradizioni storiche, mare, natura…). L’obiettivo è raggiungere nel corso della campagna Social 30 milioni visualizzazioni, potenziali turisti interessati alla destinazione pisana, con particolare riferimento al pubblico italiano (40%) e estero (60%), in particolare francese tedesco, olandese, inglese. "Il nostro pubblico ideale su Instagram ha un'eta compresa tra i 18 e i 35 anni, mentre su Facebook cerchiamo di raggiungere persone over 44. Queste scelte permettono sia di mantenere i costi pubblicitari in linea con il budget, sia di intercettare in modo indiretto il pubblico compreso tra questi due target, affidandoci al passaparola offline" ha commentato il dottor Rocca.

Saranno prodotti 500 scatti fotografici, 20 video-spot e 40 contenuti redazionali da diverse professionalità che si concerteranno per la realizzazione di "un’immagine grafica e un linguaggio visivo unitario" ha sottolineato l'assessore Pesciatini. Fotografi, videomaker e dronisti documenteranno inoltre gli imminenti eventi del giugno Pisano così da creare "un'archivio che sarà a disposizione del Comune di Pisa e a cui attingere per la promozione turistica al di là degli avvicendamenti delle amministrazioni" ha spiegato ancora il dottor Rocca.

Le quaranta uscite pubbliredazionali, ognuna di circa 20mila battute, non si concentreranno sulla descrizione e promozione di un singolo luogo quanto sul consegnare al lettore variegate lenti con cui guardare la città, invogliandolo a vivere Pisa seguendo nuovi itinerari turistici.

La campagna di promozione turistica rientra in un più ampio programma di azioni di promozione che vede, a breve, la partenza di quattro progetti turistici destinati alla valorizzazione e promozione della città per un valore complessivo di quasi 600mila euro (589.870 euro), composto da oltre 500mila euro di fondi ministeriali, e risorse proprie e regionali. In particolare le attività riguardano la segnaletica turistica, l’analisi e monitoraggio dei flussi turistici, la creazione di itinerari e pacchetti integrati, e, appunto, la campagna di promozione e comunicazione della destinazione turistica.