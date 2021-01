Casciana Terme Lari, con il wi-fi si naviga in piazza

Casciana Terme Lari è uno dei 21 Comuni toscani vincitori del secondo bando Wifi4Eu, l’iniziativa nata per promuovere il libero accesso alla connettività negli spazi pubblici come piazze e altri luoghi di aggregazione.

“L’iniziativa ha permesso di attivare punti di accesso ad internet gratuiti in luoghi strategici del territorio - ha dichiarato l’assessore Matteo Cartacci - aumentando le opportunità di connessione per cittadini e turisti. E questo, in termini di accessibilità, rappresenta un importante passo in avanti per Casciana Terme Lari”.

Nello specifico il Comune è risultato beneficiario di un buono del valore di € 15.000, con cui sono state installate apparecchiature WiFi in vari punti del territorio e in particolare a Casciana Terme in Piazza Garibaldi, presso la sede del Comune e il giardino pubblico di Via Regina Margherita, presso la biblioteca e l’area camper di Via Due Giugno; a Lari al Castello dei Vicari, in Piazza Matteotti, in Piazza Vittorio Emanuele con il palazzo comunale e a Perignano in Via Gramsci, nell’area antistante Piazza Vittorio Veneto.

L’intervento, per il quale la misura di Wifi4Eu finanziava attrezzatura e costi di installazione (punti di accesso a Internet), è stato realizzato da Devitalia, azienda di telecomunicazioni operante a livello nazionale e soggetto attuatore del progetto, che ha preso in carico la messa in opera dell'intera infrastruttura, costituita da connettività in fibra e ponti radio. “Il bando WIFI4EU è stata un'occasione unica - dichiara Fabio Calabrese, ad di Devitalia - e noi siamo fieri di aver lavorato sul territorio per uno sviluppo comune”.

“Questo progetto rappresenta un ulteriore tassello nel processo di miglioramento infrastrutturale del nostro territorio - ha commentato il sindaco Mirko Terreni - e aver partecipato a WiFi4Eu ci consente di apportare un incremento nell’offerta dei servizi proprio qui, a Casciana Terme Lari, che così diventa un Comune fatto di centri ed aree sempre più connessi”.

Per effettuare l’accesso è semplicissimo: quando si è nei pressi delle zone coperte dall’hotspot basta ricercare sul proprio dispositivo (smartphone, pc, tablet, etc.) le reti wifi disponibili e scegliere la rete 'WiFi4Eu' confermare il login nella prima schermata di accesso che verrà proposta e procedere con la navigazione.