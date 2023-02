William è un Alfiere della Repubblica: cittadino modello a soli 10 anni

Dieci anni, con tutto il carico di sogni e ambizioni che questa meravigliosa età porta con sé. Un futuro che ha i contorni dell'ingegnere meccanico, perché le auto sono la sua grande passione. Un presente che invece ha le scadenze del postino, come il soprannome scherzoso che i compagni di classe e tutta la scuola che frequenta gli hanno assegnato dopo il gesto di puro altruismo che gli è valso addirittura la chiamata al Quirinale. William D'Alascio da Cenaia, 10 anni, in modo del tutto involontario è diventato una celebrità della nostra provincia. Dopo aver messo in pratica gli insegnamenti ricevuti dalla maestra Vilma e aver mostrato anche ai più grandi quanto sia semplice essere cittadini esemplari e utili alla comunità.

La storia di William affonda le radici nel recente passato. Un anno fa, più o meno di questi tempi, la variante Omicron imperversava senza sosta, spopolando le aule delle scuole di ogni ordine e grado. A Perignano, nella primaria dell'istituto comprensivo 'Sanminiatelli', il quadro non è diverso. I contagi galoppano e le lezioni sono in versione didattica digitale integrata. William trascorre la mattinata al suo banco, senza perdere neppure un dettaglio delle parole della maestra Vilma Notaro. Annota tutto nei suoi quaderni e poi, al suono della campanella, prima di tornare a casa raccoglie tutto il materiale approfondito nel corso della mattina e, con l'aiuto di mamma Silvia, lo carica in macchina.

Il pranzo a casa della nonna è velocissimo perché poi, prima di mettersi sui libri per completare i compiti a casa, William deve recapitare tutto il materiale alle abitazioni dei compagni di classe. Da qui nasce il soprannome di 'postino di Perignano': tutti i giorni, per tutta la durata della didattica digitale integrata, William fa il giro delle case per consegnare la lezione ai compagni, così che nessuno corra il rischio di rimanere indietro nel programma. Una volta tornati in aula a febbraio, la maestra Vilma e tutta la classe decidono di inviare una lettera al presidente Sergio Mattarella.

"Nella missiva abbiamo raccontato la bella storia di solidarietà, altruismo e senso civico di cui è stato protagonista William - spiega Vilma Notaro - nelle mie lezioni insisto molto sull'educazione civica, perché sono fermamente convinta che i buoni cittadini si formino fin dai primi anni di scuola. Vado molto fiera dello sforzo e dei risultati raggiunti in questo senso da tutti i miei alunni". Mai avrebbero pensato, la maestra Notaro e gli studenti della 4° B (adesso frequentano la quinta), che di lì a pochi mesi sarebbe arrivata la risposta del Quirinale.

"Inviai la lettera per accontentare la classe - prosegue la maestra - quando a maggio dello scorso anno è arrivata la risposta ufficiale nella casella di posta dell'istituto, la sorpresa è stata talmente grande che siamo rimasti tutti senza parole". Nella lettera inviata dal Colle era contenuto un colpo di scena ancora più inaspettato: il presidente Sergio Mattarella è rimasto talmente colpito dal gesto di William che ha deciso di nominarlo Alfiere della Repubblica. Questa onorificenza è riservata ai cittadini italiani minorenni che si sono distinti nello studio, in attività culturali, scientifiche, artistiche, sportive, nel volontariato oppure hanno compiuto atti o adottato comportamenti ispirati a senso civico, altruismo e solidarietà.

"Abbiamo festeggiato con gli occhi lucidi per l'emozione - confessa mamma Silvia - insieme a mio marito Enzo e a Martin, il fratellino di William, eravamo davvero increduli. Sono momenti unici per una famiglia. Per mio figlio l'aspettativa più grande sarà quella di poter vedere da vicino il presidente: per lui il gesto di consegnare la lezione casa per casa ai compagni di classe è la normalità. Continua a farlo ancora adesso, ogni volta che qualcuno manca in classe. Gran parte di questo forse senso civico e altruismo lo deve agli insegnamenti della maestra Vilma".

L'incontro tra William e il Capo dello stato avverrà il prossimo 24 febbraio, quando al Quirinale ci sarà la cerimonia di consegna dell'attestato di Alfiere della repubblica. A Roma andrà tutta la famiglia del 'postino di Perignano' e nel salone della cerimonia prenderanno posto William, mamma Silvia e una fra la preside del 'Sanminiatelli' e la maestra Vilma. "Sarebbe bello poi poter condividere questa onorificenza speciale con tutta la classe - concludono la mamma e la maestra - perché tutta la classe ha contribuito a realizzare questo meraviglioso gesto di solidarietà".