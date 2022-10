A Pisa il workshop sul trasporto ottimale con matematici da tutto il mondo

Si sta svolgendo a Pisa, nell’Aula Magna Bruno Pontecorvo dell’Università di Pisa e nell’Aula Dini della Scuola Normale Superiore, un grande workshop sul tema 'Trasporto ottimale e applicazioni' (Optimal Transportation and Applications) organizzato dal Centro di ricerca matematica Ennio De Giorgi fino a venerdì 28 ottobre. Il Centro è diretto dal professor Andrea Malchiodi della Normale.

Una 70ina di matematici, la maggior parte dei quali appartenenti a università e centri di ricerca di tutto il mondo, discuteranno le più recenti teorie su un tema di grande interesse e attualità, quello del trasporto ottimale, di grande interesse anche per quanto riguarda le implicazioni di natura economica del problema e per la meccanica dei fluidi, oltre che per la connessione con molti altri temi matematici: negli ultimi 20 anni sono stati scoperti legami con la teoria delle equazioni alle derivate parziali, la geometria differenziale e altro.

Fanno parte del comitato organizzatore del workshop i professori Luigi Ambrosio della Scuola Normale, Giuseppe Buttazzo dell’Università di Pisa, Nicola Gigli della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) di Trieste e Giuseppe Savaré, dell’Università Bocconi di Milano.

Tra i matematici che interverranno anche uno dei più brillanti ex allievi della Scuola Normale Superiore e dell’Università di Pisa, Alessio Figalli, ordinario di matematica al Politecnico di Zurigo e vincitore nel 2018 della Fields Medal, il Nobel della matematica, proprio per i suoi studi sul trasporto ottimale. L’intervento di Figalli, che a Pisa ha studiato dal 2002 al 2007 fino al conseguimento del dottorato alla Scuola Normale, è previsto mercoledì 26 ottobre, dalle 9 alle 9.45 nell’aula Pontecorvo.