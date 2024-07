L'industria nautica internazionale passa da Pisa e dal canale Navicelli. Ieri mattina, 19 luglio, un grande progetto della cantieristica pisana ha raggiunto il porto di Livorno attraverso il collegamenti fluviale. Nonostante le dimensioni importanti, le manovre dei rimorchiatori sono state impeccabili e il natante è ora pronto per raggiungere il porto di La Spezia per gli allestimenti finali nei cantieri Sanlorenzo.

"Lungo 74 metri e largo 14 - illustra il cavalier Bruno Lotti - per una stazza di 420 tonnellate, è il secondo scafo più grande realizzato dai cantieri Carpensalda. Altri cinque scafi dai 50 ai 60 metri sono in costruzione negli stabilimenti della Darsena Pisana e due di questi saranno varati uno prima di agosto e l’altro a settembre". La costruzione dello scafo in acciaio e della sovrastruttura in alluminio da parte di Carpensalda è durata circa un anno ed un tempo altrettanto simile è previsto per il completamento e la consegna definitiva del natante firmato Sanlorenzo.

Siamo orgogliosi e soddisfatti di offrire un servizio ad un comparto così importante ed in crescita come quello della nautica - dichiara il presidente della Port Authority di Pisa, l’ingegner Luciano Del Seppia - il nostro obiettivo è quello di dare sempre maggiori opportunità agli imprenditori ed alle imprese che lavorano in questa area, che ha ampie possibilità di crescita, come dimostra anche oggi il transito di questo 74 metri. E' evidente che un mercato che si orienta sempre di più verso imbarcazioni di grandi dimensioni ci spinge a ribadire che una via alternativa e più diretta per lo sbocco a mare resta una delle nostre priorità".