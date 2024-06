L'alta stagione alle porte e un'agenda riempita di prenotazioni fino alla fine del mese di giugno. C'erano tutti i presupposti per un avvio del periodo alta affluenza turistica col botto, e invece i proprietari di Younicube si ritrovano a terra, con uno scenario che di fatto li obbliga a ripartire da zero.

"La settimana scorsa abbiamo fatto la brutta scoperta - spiegano i proprietari della casa mobile situata da un anno a Badia di Morrona, all’interno dell’azienda agricola che sorge nel Comune di Terricciola - una mattina abbiamo trovato la struttura fortemente danneggiata. I ladri hanno rubato e compromesso tutti i beni e gli impianti necessari alla prosecuzione dell’attività, dal fotovoltaico al wc ecologico, agendo quando la struttura non risultava occupata da ospiti".

"Sono arrivati con un furgone da via di Badia, nella notte, eludendo la telecamera sulla strada - ricostruiscono così l'accaduto - lo scorso 11 giugno abbiamo sporto formale denuncia al Comando dei Carabinieri e con il loro aiuto abbiamo tentato di ricostruire l'accaduto. Per la dinamica, la tempistica e la portata del fatto, riteniamo che il furto sia molto 'strano'. La struttura è stata realizzata un anno fa e durante tutta la bassa stagione non ha subito alcun danno. A ridosso invece della partenza della piena fase lavorativa siamo stati investiti da questo tsunami".

Il progetto è stato ideato da Paola Stella, avvocata veneta che, dal 2018, si è impegnata a realizzare una nuova idea per un turismo sostenibile e di lusso. Younicube è una piccola casa mobile costruita con materiali di alta qualità, che può essere posizionata all’interno di aree private dall’elevato valore ambientale, con impatto minimo sul territorio. Si tratta infatti di un modulo di design, ecocompatibile per funzionamento, dimensioni e materiali, realizzato per riconnettere le persone alla natura e diffondere valori di sviluppo sostenibile.

"Quanto abbiamo subito non ci fermerà - assicurano dal team di Yonicube - anzi, siamo più determinati che mai a rimboccarci le maniche e riprendere il nostro percorso. Oltre ai danni da riparare c'è la beffa delle moltissime prenotazioni che abbiamo dovuto cancellare, ma abbiamo incontrato la solidarietà dei turisti che avevano fissato il loro soggiorno. Il nostro obiettivo è riaprire a luglio e tornare a fornire agli utenti nuove esperienze immersive".