Calambrone: la senatrice Zambito e il consigliere regionale Pieroni in visita alla Stella Maris

La senatrice del PD Ylenia Zambito lunedì mattina ha fatto visita all’IRCCS Fondazione Stella Maris dove ha visto la qualità dell’attività clinica (diagnostica, terapeutica e riabilitativa e di ricerca scientifica) che ogni giorno vi viene assicurata a favore di tante famiglie e ne ha incontrato i vertici, il presidente Giuliano Maffei, il direttore generale Roberto Cutajar, il direttore scientifico Giovanni Cioni ed il direttore sanitario Giuseppe Paladino.



Con la senatrice era presente il consigliere regionale Andrea Pieroni. Sono stati visitati i laboratori diagnostici e di ricerca della Fondazione ed in particolare quelli di Medicina Molecolare, la Risonanza Magnetica a campo ultra-alto 7 Tesla e quella più clinica a 3 Tesla, il laboratorio di neurologia sperimentale, l’attività di cura dedicata ai bambini della prima infanzia con encefalopatie e disturbi neurologici, oltre ai reparti di degenza della struttura ospedaliera ed in particolare quelli dedicati alle urgenze psichiatriche.

“L’IRCCS Fondazione Stella Maris è una struttura di primaria importanza e all’avanguardia nel settore della Neuropsichiatria infantile del nostro territorio che offre servizi fondamentali e di eccellenza, come del resto testimoniano le esperienze positive di coloro che ne hanno fruito - ha dichiarato Zambito - ci troviamo nell’unico posto in Italia in cui è stata acquistata una risonanza magnetica tesla 7 e in collaborazione con l’Università di Pisa viene utilizzata per portare avanti ricerche all’avanguardia. Siamo di fronte ad un grande esempio di livello nazionale e di sinergia per fornire il miglior servizio di assistenza medica e sanitaria per la minore età”.

“Ogni volta che visito Stella Maris trovo nuovi servizi ed innovazione tecnologica - ha detto il consigliere regionale Andrea Pieroni - l’ambito delle attività, che vanno dalla ricerca, alla diagnosi, alla cura, all’assistenza, è quello della neuropsichiatria infantile. Qui si trova la risonanza 7 Tesla, la più avanzata in Italia e tra le prime al mondo per lo studio nel settore delle Neuroscienze. Lo strettissimo legame con Università di Pisa e scuole di alta formazione ne delinea il profilo di eccellenza. Ricordo bene quando la Provincia, ne ero il presidente, cedette a Stella Maris il terreno a Pisanova dove sorgerà il Nuovo Ospedale. L’auspicio è che quanto prima possano iniziare i lavori per consentire a questa straordinaria Istituzione scientifica di sviluppare ulteriormente le proprie potenzialità".

“Un bellissimo incontro quello con la senatrice Ylenia Zambito - ha dichiarato il presidente Giuliano Maffei - in quanto oltre agli inevitabili aspetti umani che sempre emergono durante la visita degli ospiti nel nostro centro, ho avuto modo di vedere le sue espressioni di meraviglia e di gioia di fronte ai progetti scientifici all’avanguardia che le venivano illustrati dai nostri ricercatori. Ella li ha saputi ben apprezzare visto che è professore ordinario di chimica e ciò mi inorgoglisce perché mi fa comprendere che siamo sulla via giusta per continuare a dare speranza a tante famiglie che vivono la fragilità neuropsichiatrica dei loro figli".



"Insieme a lei è venuto in visita il consigliere regionale Andrea Pieroni che da sempre, molto curioso delle cose particolari che facciamo, è vicino alla nostra realtà visto che è stato il presidente della Provincia- ha proseguito Maffei - con entrambi gli importanti ospiti abbiamo condiviso il pensiero che Stella Maris è un patrimonio per l’Italia intera. Per questo va protetto, aiutato e sostenuto da tutti, specialmente oggi che siamo indirizzati alla costruzione del nuovo ospedale così necessario per rispondere al meglio alle numerosissime e disperate richieste di aiuto che ogni giorno giungono ai nostri medici da ogni parte d’Italia. L’Italia si trova in emergenza psichiatrica ed educativa e noi a Calambrone possiamo fare molto per uscirne. Quindi avere fiducia in Stella Maris ne vale la pena”.