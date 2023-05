San Miniato: Zefiro, dall'IT 'Cattaneo' ai Campionati della Chimica

Una grande soddisfazione per l'istituto tecnico 'Carlo Cattaneo' di San Miniato. Uno studente della 5AC, Zefiro Ferraro Fano, ha ottenuto un ottimo piazzamento ai Campionati della Chimica. Dopo essere arrivato secondo nella fase regionale del 29 aprile scorso, per la classe di concorso C dedicata agli studenti del triennio degli istituti a indirizzo chimico, il 25 maggio si è qualificato secondo anche alla fase nazionale, sempre per la stessa classe di concorso.

Questo piazzamento permette a Zefiro di entrare di diritto nella squadra, composta dai migliori otto studenti d'Italia, da cui verranno selezionati i quattro partecipanti italiani ai Campionati Internazionali della Chimica.

Per l'IT 'Cattaneo' si registra inoltre un altro importante piazzamento, rappresentato dall'ottavo posto alle finali regionali di Riccardo Scarselli della classe 3AC.