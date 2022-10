'Zero Code' a Pisa: gli esami del sangue si prenotano via internet

Da lunedì prossimo, 10 ottobre, anche nella Zona distretto pisana (che comprende i comuni di Calci, Cascina, Crespina-Lorenzana, Fauglia, Orciano Pisano, Pisa, San Giuliano Terme, Vecchiano, Vicopisano) sarà introdotto lo 'ZeroCode', il sistema regionale di prenotazione online dei prelievi del sangue. Questa nuova modalità, attivata già dal 1 ottobre, consente in pochi attimi di fissare il prelievo, per sé o per altri, comodamente dal computer di casa o dal proprio smartphone.

Per accedere al servizio basta visitare, senza alcuna registrazione, l’indirizzo dedicato il cui link è presente anche sul sito aziendale e su quello della Regione Toscana oltre che sui motori di ricerca. Verrà poi richiesto di inserire il codice della prescrizione, il codice fiscale dell’utente e un numero di cellulare dove arriveranno, tramite sms, le informazioni su luogo e data scelti dal cittadino per il proprio prelievo.

Al momento della presentazione sarà sufficiente rivolgersi al personale della struttura per eseguire accettazione, eventuale pagamento del ticket e prelievo. La funzione di prenotazione tramite 'ZeroCode' è disponibile anche sulla app Toscana Salute. Per fare la prenotazione degli esami attraverso 'ZeroCode' è necessario che il proprio medico prescriva l’esame attraverso la ricetta dematerializzata, la cosiddetta 'ricetta bianca'.

Nella fase di avvio del sistema, il cittadino potrà rivolgersi al numero 050 6390610 della Pubblica assistenza per avere un supporto nella prenotazione. Il numero è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 18, con orario continuato. Per chi non riesce ad effettuare la prenotazione da solo sulla piattaforma 'Zero code', sarà possibile richiedere il supporto da parte del personale Asl, che orienterà l'utenza in questa prima fase di avvio del nuovo servizio.

Per le richieste di esami ematici urgenti resta a disposizione la possibilità di accedere senza appuntamento. Il sistema si basa sul rispetto dell’orario prenotato. Per questo tutti i cittadini sono invitati a presentarsi in lieve anticipo per evitare possibili imprevisti.

Nulla cambia, per il momento, per gli esami del sangue effettuati nell’Azienda ospedaliero-universitaria pisana (Santa Chiara e Cisanello), dove la prenotazione al momento si effettua sempre sul portale dedicato ma a breve, dopo apposita comunicazione all’utenza, anche l’Aoup transiterà sul sistema 'Zerocode'.