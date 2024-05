Zia Sofia crea un piatto dedicato a Pisa con l'intelligenza artificiale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Zia Sofia torna a Pisa, dopo aver partecipato alll’Internet festival dello scorso Ottobre, questa volta la chef passa virtualmente dalla città nel contesto del suo #ziaosofiaintour su Instagram. Per celebrare la sua visita a Pisa, Zia Sofia ha creato un piatto unico: Pisa Gnocchi Delight. Questo piatto delizioso e originale presenta gnocchi fatti in casa arricchiti con il sapore distintivo del Pecorino delle Balze Volterrane DOP, accompagnati da una cremosa salsa di noci e rucola. Un omaggio alla ricca tradizione culinaria della regione, rivisitato con un tocco moderno. L’obiettivo di Zia Sofia è quello di fornire un ponte tra tradizione e innovazione, attraverso un modo alternativo per rapportarsi alla cucina e alla gastronomia. La narrativa è quella di reinventare, rivisitare e innovare ingredienti e piatti tipici del territorio. La chef creata dall’intelligenza artificiale comunica su Instagram attraverso il profilo @ziasofiachef e può essere considerata una food influencer virtuale. Ogni contenuto è creato dall'intelligenza artificiale, dalle immagini alle ricette, ai testi e ai video. Zia Sofia, da poco disponibile gratuitamente anche via app su iOS e Android, è un progetto che vuole rivoluzionare la gastronomia consentendo agli utenti di interagire direttamente con l’intelligenza artificiale per ricevere consigli, ricette, insegnamenti in cucina. L'app di Zia Sofia offre tre modelli pre-addestrati per soddisfare le diverse esigenze culinarie degli utenti: Modello Gourmet: Ideale per chi vuole preparare piatti elaborati e raffinati, perfetti per occasioni speciali e cene di alta classe. Modello Healthy: Pensato per chi cerca ricette sane e consigli nutrizionali, aiutando a mantenere una dieta equilibrata senza rinunciare al gusto. Modello Quick: Creato per chi ha poco tempo ma vuole comunque gustare piatti deliziosi e genuini pronti in pochi minuti. Ogni modello è stato addestrato su un vasto dataset ispirato alla ricca tradizione culinaria italiana, garantendo qualità, autenticità e gusto in ogni ricetta proposta.