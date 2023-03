Ztl Cascina: rinnovo permessi annuali entro il 31 marzo 2023

Il Comune di Cascina informa che i permessi annuali a pagamento di transito e sosta nel Centro Storico rilasciati nel corso del 2022 e che sono scaduti il 31 dicembre 2022, come da Ordinanza vigente dovranno essere rinnovati entro il 31 marzo prossimo.

Si rammenta che in mancanza di autorizzazione o in possesso di autorizzazione scaduta non è consentito accedere alla ZTL/APU ed ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada. Come da O.D. 330/21 vigente, il rinnovo avviene mediante la presentazione di una autocertificazione con la quale si dichiara che sono rimaste invariate le condizioni presenti al momento del rilascio del permesso.

Per queste domande e per le nuove richieste annuali o semestrali la documentazione è disponibile sul sito internet del Comune di Cascina, nella sezione modulistica della Polizia Municipale. Potranno essere consegnate o inviate, corredate dell'intera documentazione, all'Ufficio Protocollo del Comune, tramite PEC a protocollo@pec.comune.cascina.pi.it& oppure tramite fax allo 050/719311 oppure tramite il servizio postale.

Il relativo permesso, da esporre nella parte anteriore del veicolo in modo ben visibile, dovrà essere ritirato, il Martedì ore 15.30-18.30 e il Giovedì ore 09.00-12.00, presso gli uffici incaricati della Polizia Municipale posta in Viale Comaschi 116 tel.C.Op. 050/719355.