Mobilità, prolungata fino ad aprile la Ztl sui Lungarni

Il Comune di Pisa, con un’ordinanza firmata dal dirigente della Polizia Municipale Alberto Messerini, ha prorogato fino al prossimo 19 aprile la Zona a Traffico Limitato sui Lungarni del centro cittadino, limitandone l’applicazione ai soli giorni di venerdì, sabato e domenica, dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo.

Nel dettaglio, queste le strade interessate: Lungarno Pacinotti, Piazza Carrara, via San Nicola, via Santa Maria (tratto compreso tra Via San Nicola e Lungarno Pacinotti), Lungarno Mediceo, piazza Mazzini, Lungarno Galileo Galilei, Lungarno Gambacorti, Ponte di Mezzo.

Il provvedimento è stato adottato vista la necessità, anche per i mesi invernali, di limitare gli accessi veicolari sui Lungarni al fine di evitare situazioni di potenziali pericoli per i pedoni, nel fine settimana e negli orari in cui è maggiore l’affluenza di persone nella zona interessata.

La nuova ordinanza sostituisce la precedente - ancora in vigore fino a venerdì 19 novembre - che prevede l’attivazione della Ztl tutti i giorni, dalle ore 22 alle ore 5.