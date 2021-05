Ztl notturna sui Lungarni: attivazione sospesa fino a giugno

Il Comune di Pisa ha deciso di sospendere fino al prossimo 1 giugno, tramite ordinanza della Polizia Municipale, l’attivazione della zona a traffico limitato notturna sui Lungarni del centro cittadino Pacinotti, Mediceo, Galilei e Gambacorti. La Ztl sui Lungarni del centro storico cittadino viene, infatti, attivata ogni anno dal 1 maggio fino al 30 settembre, come previsto dall’ordinanza del 2011: nei mesi di maggio, agosto e settembre nei soli giorni di venerdì, sabato e pre-festivi con orario 22-3; nei mesi di giugno e luglio, invece, tutti i giorni dalle 22 alle 3.

"Abbiamo deciso di rinviare a fine mese la decisione sull’attivazione della Ztl notturna sui Lungarni - dichiara l’assessore alla mobilità, Massimo Dringoli - per valutare l’opportunità di rimodulare gli orari e le modalità di accesso a quest’area, tenendo conto sia delle richieste provenienti dalle attività commerciali che di quelle dei residenti, anche in considerazione di quanto avvenuto già lo scorso anno quando, a seguito della prima ondata della pandemia, decidemmo di sospendere l’attivazione della Ztl notturna per tutto il periodo estivo. In particolare prenderemo in esame la rimodulazione degli orari, anche sulla base delle disposizioni che il governo attuerà in tema di contenimento della diffusione del contagio".

"La decisione di posticipare l’attivazione della Ztl notturna sui lungarni - dichiara l’assessore al commercio Paolo Pesciatini - vuole venire incontro al sistema del commercio cittadino, che da oltre un anno si trova a dover fare i conti con la crisi sociale ed economica provocata dalla pandemia. Con questa misura vogliamo in particolare consentire, per il mese di maggio, a pochi giorni dalle prime riaperture, una maggiore accessibilità alle attività economiche del centro che ricadono all’interno della Ztl. In queste settimane faremo degli incontri con le associazioni di categoria, anche per valutare le possibilità legate alle concessione del suolo pubblico per i locali che si trovano sui lungarni".