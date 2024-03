"Apprendiamo dalla stampa che il Comune di Pisa, al fine di agevolare la sosta dei residenti nel quartiere San Francesco, ha individuato nuovi stalli da destinare ai residenti. Pur essendo la stessa richiesta presente tra quelle rivolte al Sindaco, riteniamo che la modalità di esecuzione dell’Ordinanza non soddisfi le richieste fatte in quanto è specificato che gli stessi stalli saranno destinati anche ai veicoli di Polizia. Non ci risulta che interventi emergenziali abbiano necessità di parcheggio riservato".

A seguito dell'annuncio delle prime nuove misure in ambito parcheggi nel quartiere San Francesco da parte dell'amministrazione comunale, i residenti, già autori di una passata protesta sul punto, tengono a precisare un giudizio ancora non sufficiente sulle previsioni al momento validate. Resta centrale l'uso di molti stalli da parte del personale del Tribunale e delle forze dell'ordine.

"Nell’incontro che si è tenuto il giorno 6 marzo tra Sindaco, assessore Dringoli e una rappresentanza dei cittadini di San Francesco - scrivono in una nota gli abitanti - è stato da questi ultimi specificato che recuperare stalli riservati ai soli residenti tra quelli attualmente esistenti era da considerarsi una sola prima misura, necessaria ma assolutamente non sufficiente. Si era inoltre parlato di stalli destinati in esclusiva ai residenti stessi". Oltre alla revisione della convenzione con il Tribunale sull’utilizzo da parte dei dipendenti di stalli riservati, resta la richiesta di una "significativa revisione della concessione di tutti i permessi di accesso alla ztl stessa. Non si evince, a nostro parere, alcuna necessità per Polizia Giudiziaria, Carabinieri, Guardia di Finanza di avere il privilegio di accesso e sosta in qualsiasi stallo per i propri veicoli privati con estensione di orario che va ben oltre il loro orario di impiego. Ciò determina soltanto una condizione di miglior favore personale non dettata da nessuna esigenza di servizio, e la sottrazione della fruibilità degli stessi stalli a chi nel quartiere ci vive".

Fra le misure richieste anche la "revoca permessi di sosta Bed and Breakfast, dato che attualmente si concede un permesso a camera. La sosta deve essere consentita solo fuori dalla ztl".