Ztl a San Miniato bocciata dai commercianti: "Togliamola, crea disagi"

“Così come è stata concepita la Ztl crea solo problemi, togliamola definitivamente!”. È netta la posizione del responsabile territoriale di Confcommercio Pisa Luca Favilli sulla zona a traffico limitato nel centro storico di San Miniato al termine dell'assemblea con il sindaco Simone Giglioli. “Dall'incontro che ha visto un'ampissima partecipazione di commercianti e imprenditori è emersa una volontà unanime. La Ztl crea solo disagi e a poco servirebbero eventuali correttivi sugli orari di accensione e spegnimento dei varchi. I fatti dimostrano che il periodo di sperimentazione si è rivelato un fallimento, testimoniato peraltro dall'elevatissimo numero di sanzioni ricevute da commercianti e clienti. Avevamo chiesto che alla sperimentazione seguisse un'effettiva valutazione della sua efficacia, ma se la Ztl anziché rendere più vivibile e fruibile il centro ha l'effetto contrario di allontanare i clienti e addirittura di scoraggiare gli investimenti nel centro storico significa che non ha funzionato e bisogna avere l'umiltà di tornare indietro”.

“Il sindaco non può tirare dritto senza prendere atto della volontà degli imprenditori, la Ztl ha portato più danni che benefici alle attività, in particolare a tutte le realtà che lavorano con asporto - ribadisce Favilli - lo abbiamo ribadito più volte nelle ultime settimane: la paura di prendere una multa è un deterrente per tutti coloro che si recano a San Miniato, e questo non possiamo assolutamente permettercelo. Insistere su questa strada significa non tenere conto delle esigenze di un tessuto commerciale vivace e dinamico che negli anni ha contribuito a rendere San Miniato un modello virtuoso sul territorio”.