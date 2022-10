Viabilità a Pontedera: al via la ztl nel Villaggio Scolastico

Dopo la fase sperimentale, andata avanti per oltre un mese e durante la quale non sono state emesse sanzioni, da lunedì 10 ottobre prende il via ufficialmente la ztl ai varchi del Villaggio Scolastico di Pontedera. I tre accessi sottoposti a controllo elettronico sono quelli di via Bologna, via Torino e via Milano. Il provvedimento riguarda anche le aree interne della viabilità a ridosso delle scuole: via Firenze, via Palermo, piazza Avella, via Salcioli, via Napoli, via Venezia e via dei Salici.

I varchi saranno attivi dal lunedì al sabato dalle 7,30 alle 13,30, fino a giugno nel periodo di apertura delle scuole. La Siat ha provveduto, nelle scorse settimane, a rilasciare i permessi permanenti e temporanei per i residenti, il personale scolastico, le persone diversamente abili e le attività economiche. Sarà sempre possibile regolarizzare la propria posizione per un transito non preventivamente autorizzato, nelle 48 ore successive, compilando un modulo on line.

"Continueremo a monitorare, soprattutto in questa fase iniziale dell'avvio ufficiale della ztl al Villaggio Scolastico, gli accessi - spiega l'assessore comunale Mattia Belli - seguendo i flussi e i dati che ci serviranno anche per assestare la gestione dei varchi stessi e proseguiranno al tempo stesso gli incontri per trovare punti di congiunzione che provino a venire incontro alle esigenze specifiche, sempre nei limiti del servizio. Ricordo che si sta parlando di un servizio definito da un percorso partito dall'estate del 2019 assieme a tutti i soggetti coinvolti. Mi preme sottolineare che la ztl al Villaggio Scolastico è un obiettivo che è stato concordato con i cittadini, le scuole e definito con le attività commerciali e l'intervento si lega a tutta una altra serie di azioni portate avanti in quel quadrante cittadino: le fermate allo stadio con le cinque corsie, gli asfalti interni alle strade del villaggio scolastico, il primo lotto su via Veneto (il secondo arriverà la prossima estate) e tutto il percorso fatto sul Parco dei Salici. In questa ottica la ztl risponde a una esigenza oggettiva del quadrante, concordata e che prova a garantire una gestione migliore della viabilità e della sosta in zona".