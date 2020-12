La degustazione si sposta sul web: il Podere Pellicciano apre le porte su internet

L'arrivo della pandemia, che ormai si protrae da quasi un anno in tutto il mondo, ha messo letteralmente in ginocchio il settore della ristorazione e la possibilità di poter viaggiare in lungo ed in largo per la penisola e per il mondo.

Podere Pellicciano è una piccola azienda a conduzione familiare sulle colline di San Miniato, che nasce nel 2003 grazie alla volontà di produrre vino da parte della Mamma Concetta. In 17 anni di vita l'azienda di strada ne ha già fatta molta, diventando un punto di riferimento per la zona e non solo, partendo già con le idee ben chiare: valorizzare al massimo il territorio grazie ai vitigni autoctoni come Sangiovese, Malvasia Nera, Colorino e Trebbiano e facendosi affiancare da uno degli enologi più competenti e rinomati del panorama Italiano, cioè Emiliano Falsini.

L'azienda si è sempre fondamentalmente basata su due canali di vendita, ovvero il canale Horeca, cioè della ristorazione, e l'enoturismo, che per ironia della sorte, sono stati indubbiamente due dei settori più colpiti a livello mondiale.

Dopo un iniziale e umano spiazzamento, vedendo da giorno all'altro ha visto crollare le vendite, il Team di Podere Pellicciano, in particolar modo i due fratelli che oggi conducono l'azienda, Federico e Fabio, coadiuvati dalla mamma Concetta hanno trovato un modo per reinventarsi e cercare di portare avanti in qualche modo l'enoturismo: hanno ideato la Degustazione Digitale a distanza fruttando le opportunità offerte della tecnologia.

Per merito di questa iniziativa è possibile visitare l'azienda comodamente da casa e con la compagnia che più si desidera, grazie al Kit che ti verrà inviato da Podere Pellicciano, contenente ben 5 vini più l'olio EVO e alcuni gadget. Il tutto si svolge come una tradizionale visita in azienda, partendo proprio dalla vigna, passando per la cantina fino ad arrivare alla degustazione. Tutto questo naturalmente si svolge in diretta streaming tramite gli appositi dispositivi e verrai guidato, dall'inizio alla fine di questo percorso da uno dei titolari dell'azienda.

Per aiutare il Podere a superare questo periodo difficile, ma soprattutto vivere un'esperienza molto piacevole, è possibile provare la nuova forma di degustazione mandando una mail a: info@poderepellicciano.it o visitando il sito www.poderepellicciano.it. I canali Social del Podere Pellicciano:

- facebook: https://www.facebook.com/ PoderePellicciano

- instagram: https://www.instagram.com/ podere_pellicciano/