Festa dell'amaretto santacrocese: oltre 10mila collegamenti online per seguire le ricette

Dal 1 dicembre è iniziata la pubblicazione delle videoricette sul canale facebook dell'Amaretto Santacrocese (https://www.facebook.com/festaamaretto) e sul canale Youtube del Comune di Santa Croce sull'Arno (https://www.youtube.com/channel/UCXAf0LQnYcvl7xaKg-sgXAQ/). Le videoricette, introdotte dal direttore del Teatro comunale Verdi Renzo Boldrini, hanno raggiunto centinaia di visualizzazioni e complessivamente i social network registrano di aver raggiunto più di 10mila persone.

"Il meglio deve ancora venire", dichiara soddisfatta Laura Bilanceri, presidente del CCN di Santa Croce sull'Arno. "Andremo avanti con la pubblicazione delle videoricette e nei prossimi giorni ci saranno delle bellissime novità che riguardano il progetto Amaretto Santacrocese WOW. Intanto voglio ringraziare i nostri amici e le nostre amiche santacrocesi e anche fuori comune per l'affetto che stanno dimostrando a tutti noi commercianti, per questa iniziativa e per la nostra presenza a distanza e in sicurezza".