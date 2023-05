Aeroporti: Pisa ai livelli del 2019 per traffico passeggeri, ricavi in aumento

Il Consiglio di Amministrazione di Toscana Aeroporti ha esaminato e approvato il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2023. Il Presidente di Toscana Aeroporti, Marco Carrai ha illustrato: "Il traffico passeggeri registrato dal Sistema Aeroportuale Toscano continua a crescere avvicinandosi sempre più ai livelli pre-Covid del 2019. Nel primo trimestre dell’anno, periodo storicamente condizionato da fenomeni di stagionalità, le performance economico-finanziarie presentano un trend in deciso miglioramento rispetto all’analogo periodo dello scorso anno. Sebbene il contesto geopolitico e macroeconomico presenti ancora diversi fattori di incertezza, i risultati conseguiti insieme alle destinazioni annunciate per la stagione estiva sono elementi che ci consentono di guardare con fiducia e ottimismo ai risultati dell’anno".

Andamento del traffico passeggeri e cargo

Sono 1,3 milioni i passeggeri complessivamente transitati dal Sistema Aeroportuale Toscano nel primo trimestre dell’anno in crescita del 61,3% sull’analogo periodo del 2022 (influenzato dal diffondersi della variante omicron) e in recupero del 91,3% sul 2019. Nel Sistema Aeroportuale Toscano, caratterizzato da una forte prevalenza di turismo internazionale incoming, l’allentamento delle restrizioni sulla mobilità dei passeggeri da e per i Paesi dell’Unione Europea ed extra UE ha permesso una maggiore crescita del traffico commerciale internazionale (+84,9%) rispetto a quello commeriale domestico (+17,7%). Nel primo trimestre dell’anno sono in deciso miglioramento sia i movimenti dei voli totali (+24,3%) che il load factor dei voli di linea (+14,1 punti percentuali), quest’ultimo passatodal 67,4%del 31 marzo2022 all’81,5%dell’analogoperiodo del 2023 e con un valore superiorealperiodo pre-coviddel 2019 quandoerapariall’80,9%.Iltrafficocargo, con 3.362 tonnellate di merce e posta trasportate, registra una flessione del 13,9% sul 2022 e una crescita del 9,3% sul periodo pre-covid del 2019.

Traffico aeroporto di Pisa

Al 31 marzo 2023 sono oltre 800mila i passeggeri transitati dall’aeroporto di Pisa con un aumento del 43,2% sul 2022 e un recupero del 91,7% rispetto al periodo pre-Covid del 2019. Tale risultato, a seguito dell’allentamento delle limitazioni alla circolazione nei diversi Paesi esteri, conferma una maggiore crescita della componente internazionale del traffico passeggeri commerciale (+77,3% sul 2022) rispetto a quella nazionale (+5,4%) in un contesto dove il traffico internazionale rappresenta il 65,1% del traffico totale. Positivi inoltre sia l’andamento dei movimenti dei voli totali (+11,6%) che il load factor dei voli di linea pari all’84,0% (+15,5 p.p.), quest’ultimo in avvicinamento all’84,2% del periodo pre-Covid del 2019.

L’Italia con il 34,9% del traffico totale rappresenta il primo mercato dello scalo aeroportuale di Pisa con a seguire il Regno Unito (14,1% del traffico totale), la Spagna (12,5%) e l’Albania (7,7%). Il traffico cargo al 31 marzo 2023, con 3.318 tonnellate di merce e posta trasportate, è in flessione del 13,6% sul 2022 e in crescita del 10,0% sul periodo pre- covid del 2019.

Sono 724.015 i passeggeri transitati dagli scali aeroportuali di Firenze e Pisa nel mese di aprile con una crescita del 25,6% rispetto al medesimo mese del 2022 e un recupero del 98,1% rispetto al 2019. In particolare il traffico passeggeri dello scalo aeroportuale di Firenze è in crescita sia rispetto ad aprile 2022 (+38,4%) che, per la prima volta post-pandemia, rispetto ad aprile 2019 (+5,5%). Anche per il Galilei di Pisa il traffico passeggeri registra una crescita rispetto ad aprile 2022 del +19,1% e prosegue il suo recupero sul 2019 (94,2% del traffico di aprile 2019).

Ricavi, costi, investimenti

I ricavi totali al 31 marzo 2023 raggiungono i 19,5 milioni di euro con un aumento del 64,1% in confronto agli 11,9 milioni di euro dell’analogo periodo del 2022. In particolare i ricavi operativi sono in crescita del 58,6% passando da 10,1 milioni di euro ai 16,0 milioni di euro del primo trimestre del 2023. Gli altri ricavi sono pari a 2,5 milioni di euro in aumento di 2 milioni di euro rispetto ai 453mila euro del 31 marzo 2022 principalmente per effetto dell’attività della società controllata Toscana Aeroporti Costruzioni S.r.l. (+1,7 milioni di euro) e dal maggior recupero delle utenze ai subconcessionari dei due scali operativi (+268 mila euro).

I ricavi per servizi di costruzione, direttamente correlati agli investimenti realizzati nel periodo, sono pari a 978 mila euro con una flessione del 26,1% rispetto agli 1,3 milioni di euro del primo trimestre 2022.

I costi totali al 31 marzo 2023 raggiungono i 17,1 milioni di euro a fronte dei 13,1 milioni di euro dell’analogo periodo del 2022. In particolare i costi operativi sono pari a 16,5 milioni di euro rispetto ai 12,1 milioni di euro del primo trimestre del 2022, con un aumento (+35,8%) inferiore rispetto a quello registrato dai ricavi operativi. Nel dettaglio, la variazione è principalmente legata ai maggiori costi per servizi (+47,6%) e costi del personale (+17,6%) associati all’incremento del traffico rispetto al primo trimestre del 2022. Le principali variazioni riguardano i costi riconducibili all’attività della società controllata Toscana Aeroporti Costruzioni S.r.l. pari a 1,6 milioni di euro (zero al 31 marzo 2022) coperto dagli Altri ricavi, come precedentemente descritto, e i costi per le utenze (+443 mila euro). I costi per servizi di costruzione ammontano a 596 mila euro, in flessione del 39,9% rispetto ai 992mila euro dell’analogo periodo del 2022.

Gli investimenti complessivi del Gruppo al 31 marzo 2023 ammontato a 1,2 milioni di euro, essenzialmente connessi all’adeguamento e ampliamento del Terminal dello scalo aeroportuale di Pisa, all’aggiornamento del Masterplan dello scalo aeroportuale di Firenze e ai nuovi sistemi 'self service bag drop' di entrambi gli scali aeroportuali. L’indebitamento finanziario netto del primo trimestre dell’anno è pari a 92,2 milioni di euro rispetto agli 85,7 milioni di euro del 31 dicembre 2022 e ai 103,3 milioni di euro del 31 marzo 2022.