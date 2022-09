Nasce la nuova agenzia per il lavoro targata Confcommercio, obiettivo: favorire l'incontro tra domanda e offerta

Nasce in seno a Confcommercio un nuovo soggetto per il lavoro. L'agenzia di Confcommercio Provincia di Pisa, già accreditata dalla Regione Toscana per i servizi alla formazione, è diventata anche agenzia per il lavoro per le province di Pisa e di Livorno.



Considerando l'attuale contesto economico e sociale, in cui l'incontro tra domanda e offerta di lavoro è sempre più difficile, in cui le imprese hanno enormi difficoltà a reperire i giusti profili, la nuova agenzia per il lavoro di Confcommercio offre alle pmi del territorio servizi di consulenza finalizzati all'individuazione delle risorse più idonee da inserire in azienda, dalla ricerca e selezione del personale all'orientamento, dalla ricollocazione professionale all'accompagnamento al lavoro dei più giovani.



“Cerchiamo di dare una soluzione concreta e qualificata all'esigenza di personale di moltissime imprese - commenta il presidente di Confcommercio Provincia di Pisa Stefano Maestri Accesi - nell'ultimo periodo l'offerta di lavoro non trova risposta, le imprese cercano personale ma non lo trovano, con particolare gravità per i pubblici esercizi e per le strutture turistico-ricettive. Come Confcommercio ci siamo sentiti di offrire una opportunità ai nostri associati, per colmare il gap tra domanda e offerta, grazie a questo nuovo servizio nel quale crediamo tantissimo”.



“L’attenzione al superamento del disallineamento tra domanda e offerta di lavoro è centrale nelle politiche della Regione Toscana - sottolinea l'assessore regionale all'Istruzione e alla formazione Alessandra Nardini - la fase che stiamo vivendo è molto complessa per quanto riguarda l’occupazione, a causa di pandemia, guerra, aumento spropositato del costo dell’energia. Questo è però anche un periodo di straordinarie opportunità per risorse e strumenti a disposizione: penso agli strumenti messi in campo dal PNRR, il nuovo Programma GOL - Garanzia Occupabilità Lavoratori, di cui solo la prima tranche, per la Regione Toscana, vale oltre 50 milioni, a cui si sommano i quasi 54 milioni delle risorse residue degli ammortizzatori in deroga che la Toscana è riuscita sbloccare con cui vogliamo portare avanti il Patto per il Lavoro, concertato con le parti sociali regionali e provinciali, e le risorse del nuovo settennato del Fondo Sociale Europeo, FSE. La parola d’ordine deve essere complementarietà, per riuscire ad allargare la platea dei beneficiari e dare risposte adeguate, grazie al modello toscano che vede al centro i servizi pubblici per l'impiego in sinergia con i privati accreditati. Questa è la complementarità, la logica di cooperazione, che caratterizza il nostro modello, sul quale vogliamo continuare ad investire”.





“Una risposta concreta per le piccole e medie imprese e per il mondo del lavoro, questo è il valore e l'aspetto fondamentale di questa iniziativa - il riconoscimento dell'assessore al Commercio del Comune di Pisa Paolo Pesciatini - assistiamo alle difficoltà di imprenditori locali a individuare profili adeguati alle loro esigenze, e in questo momento riuscire a legare domanda e offerta mediante uno strumento come questo rappresenta una risposta concreta per il nostro territorio”.



“Sono 7.320 i lavoratori ricercati dalle imprese nel mese di settembre, 20 mila su base trimestrale e per questo come associazione di categoria abbiamo l'obbligo di lavorare nella ricerca e selezione del personale, con la collaborazione estrema di tutti i principali soggetti istituzionali, dalla regione ai comuni, dalle università ai centri per l'impiego. Noi siamo pronti e vogliamo dare una risposta efficace alle imprese” ha aggiunto il direttore di Confcommercio Federico Pieragnoli.



La responsabile formazione di Confcommercio Cecilia Pellegrinetti ha spiegato le principali fasi in cui si suddividono le attività di ricerca e selezione del personale della nuova agenzia per il lavoro: “Analisi del contesto e predisposizione della job description relativa alla figura professionale richiesta; recruiting attraverso il database di iscritti all’Agenzie e attraverso canali di ricerca desiderati; analisi del candidato attraverso valutazione dei curricula e colloqui individuali di approfondimento; preselezione attraverso la predisposizione di una lista di candidati maggiormente idonei rispetto al profilo, da sottoporre al colloquio da parte dell’azienda; orientamento di primo livello e orientamento specialistico; accompagnamento al lavoro per l’attivazione di tirocini e di contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale”.