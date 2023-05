Con AmbiTour a spasso nelle Terre di Pisa

Sarà nelle Terre di Pisa il tredicesimo appuntamento con AmbiTour, il percorso dedicato a sindaci, assessori e personale dei 28 Ambiti turistici della regione organizzato da Anci Toscana e Toscana Promozione.

La giornata del 9 maggio si snoderà tra la meraviglia di Piazza dei Miracoli e l'antica Certosa di Calci, dalla natura dei Monti Pisani al borgo medievale murato di Vicopisano, fino alle dolci colline intorno a Peccioli con la vista dalla terrazza panoramica del Palazzo Senza Tempo; gli amministratori che parteciperanno andranno alla scoperta delle eccellenze artistiche, naturalistiche ed enogastronomiche del territorio, accolti e accompagnati dai colleghi del posto, con i quali potranno scambiare buone pratiche ed esperienze.

Il ritrovo sarà alle 9.30 al Museo dell’Opera del Duomo di Pisa, con i saluti e l'introduzione di Paolo Pesciatini assessore al Turismo, Valter Tamburini presidente della Camera di Commercio Toscana Nord Ovest, Francesco Tapinassi direttore di Toscana Promozione Turistica e Michele Angiolini delegato al Turismo di Anci Toscana e sindaco di Montepulciano. Dopo la breve visita al Museo, la partenza in bus per il tour che toccherà il Museo di Storia Naturale di Calci all'interno del complesso della Certosa Monumentale, quindi Vicopisano e Peccioli.

L’obiettivo di AmbiTour è quello di promuovere le connessioni, lo scambio di buone pratiche e la collaborazione attraverso la conoscenza del territorio, elementi tanto preziosi in un settore sempre più competitivo e a livello globale come è quello del turismo. Una formula di straordinario successo, prima del genere in Italia, che ha l'obiettivo di rafforzare la destinazione turistica della Toscana dall’interno, perchè tutti gli attori si sentano parte di un unico progetto, come partner attivi e non come concorrenti.

Ricordiamo che dell’Ambito Terre di Pisa fanno parte i Comuni di Pisa (capofila), Bientina, Buti, Calci, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Cascina, Castelfranco di Sotto, Chianni, Crespina Lorenzana, Fauglia, Lajatico, Montopoli in Val d’Arno, Orciano Pisano, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera,San Giuliano Terme, San Miniato, Santa Croce sull’Arno, Santa Maria a Monte, Terricciola, Vecchiano e Vicopisano.

AmbiTour alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche

Il 9 maggio saranno tra i protagonisti di AmbiTour anche le eccellenze gastronomiche delle Terre di Pisa. Al mattino, il benvenuto sarà assicurato da una colazione anche con prodotti locali come il miele di spiaggia, che nasce tra le dune sabbiose del parco di San Rossore-Massaciuccoli, fornito dall’apicultrice Donatella Baldi, g li amaretti santacrocesi della Pasticceria Vacchetta di Santa Croce sull’Arno, la torta coi bischeri di Artigiana Dolci a Pontasserchio.

A pranzo, l'Associazione Festa Medievale di Vicopisano, in collaborazione con il Comune di Vicopisano e la Strada dell'Olio Monti Pisani, offriranno un ‘assaggio’ della Festa Medievale che si svolge il primo fine settimana di settembre nel centro storico

Davanti a Palazzo Pretorio, in questa occasione, si tiene infatti la cena medievale con pietanze cucinate secondo criteri e ricette dell’epoca e consumate seguendo il 'galateo' del periodo. I partecipanti di AmbiTour potranno quindi degustare un menu che comprende crostini con fegatini di pollo, bruschette con olio extra vergine d’oliva toscano IGP Bio, crostini con lardo e rosmarino, la 'zuppa di verdure alla pisana' e affettati misti con focaccine assortite, pecorini toscani con miele e confetture e per finire la torta coi bischeri. In accompagnamento, ma rigorosamente in caraffa, il vino rosso e il Vin Santo della DOC Terre di Pisa. Nel pomeriggio, spostamento in Valdera, precisamente a Peccioli con una passeggiata guidata nel borgo caratterizzato da opere di arte contemporanea di artisti internazionali, fino all'arrivo al Palazzo Senza Tempo dove sarà offerto presso la Caffetteria Gelso d'Oro un aperitivo con degustazione dei locali 'bastoncelli', pizzette pisane e panini con la cecìna, a cura della Pasticceria Ferretti. Infine il rientro a Pisa.